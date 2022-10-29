Как отходы канализации текут в реки и моря Британии и при чем тут брексит

"Ну что, удалось поплавать или покататься на сапе?" — спросила я в прошлые выходные дочку, университетский кампус которой находится недалеко от пляжа Гиллингвэйз — отмеченного "Голубым флагом" и одного из красивейших в Корнуолле, на юго-западном побережье Англии.

"Сегодня нет, нам опять испортили море!"

На этом пляже в начале октября должен был пройти благотворительный "Бесконечный летний заплыв", но из-за загрязнения воды канализационными отходами его пришлось перенести, а компания South West Water, слившая неочищенные стоки в море, вынуждена была в очередной раз извиняться перед возмущенными местными жителями.

"Дерьмовый день для купания на юге", — написала в "Твиттере" организация экологических активистов "Серферы против сточных вод" (SAS), ведущая интерактивную карту загрязнения пляжей канализационными отходами.

Британцы любят свои водоемы и активно пользуются ими круглый год — особенно выросла популярность отдыха на воде во время и после пандемии. Пляжи заполнились любителями поплавать в открытой воде, детскими группами, серферами, каякерами и прочими гребцами. Но прежде чем заходить в воду, стоит присмотреться и принюхаться.

Этим летом и необычно теплой осенью на пляжах Британии действовали (и продолжают действовать) сотни предупреждений о том, что купаться не рекомендуется, поскольку прибрежные воды загрязнены стоками канализации. Больше всего пострадало южное и юго-западное побережье, где расположены пляжи Девона и Корнуолла, но досталось и юго-востоку Англии.

В начале сентября оповещения действовали более чем на 100 пляжах, а в одну из пятниц августа сточные воды были сброшены на каждом пляже в Сассексе между Брайтоном и Гастингсом.

Почему это происходит?

В Британии старая канализационная система, построенная Джозефом Базэлджетом еще в викторианскую эпоху (строительство началось в 1858 году и было завершено в середине 1870-х) и рассчитанная примерно на половину населения, которое пользуется ею сегодня.

В отличие от других стран, где канализация разделена, в Британии сточные воды из туалетов текут на очистные сооружения по тем же трубам, что и дождевая вода.

Эта система находится в ведении приватизированных водопроводно-канализационных компаний, которые в обычных условиях проводят биологическую очистку стоков на очистных сооружениях.

Однако если выпадает слишком много осадков, особенно после длительного засушливого периода, когда почва пересыхает и не может впитывать влагу, трубы переполняются. Чтобы избежать затопления домов и канализации, компаниям разрешено сбрасывать излишки сточных вод через ливневые стоки в моря и реки.

Такие сбросы должны происходить достаточно редко, только после сильных дождей. Но на практике это происходит гораздо чаще, даже в сухую погоду, объясняет Мишель Уокер, технический директор The Rivers Trust — организации, занимающейся вопросами сохранения рек в Британии.

Во многих прибрежных городах этим летом и осенью прошли протесты активистов и местных жителей, требовавших прекратить сливы канализационных стоков в водоемы.

Люди, плавающие или катающиеся на лодках в неочищенных сточных водах, подвергаются риску контакта с болезнетворными патогенами и развития желудочно-кишечных заболеваний или респираторных, глазных и ушных инфекций, предупреждает Мишель Уокер.

Именно это произошло с Трейси Хадсон после купания на пляже в Бексхилле в Восточном Сассексе.

"Я зашла в воду по пояс, посмотрела вниз и увидела только какашки, — вспоминает она. — Вокруг меня была коричнево-зеленая вода, в которой плавали частицы фекалий".

После того случая Трейси на три недели слегла с тяжелой респираторной инфекцией — она уверена, что заболела из-за загрязненной воды. Через три дня после ее неудачного купания пляж в Бексхилле закрыли по соображениям безопасности.

Вместе с отходами жизнедеятельности человека через сточные воды в реки и моря попадают антибиотики, повышая риск увеличения устойчивости к ним среди населения, предупреждает команда ученых из Эксетерского университета.

Миллионные штрафы нарушителям

На прошлой неделе британская водоснабжающая компания Anglian Water была оштрафована на 1,2 млн фунтов за то, что незаконно сливала неочищенные сточные воды в реки.

В 2021 году рекордный штраф в 90 млн фунтов был выписан компании Southern Water, признавшей вину в незаконных сбросах миллиардов литров канализационных стоков в прибрежные воды и реки в Кенте, Сассексе и Хэмпшире. А в этом году Southern Water в течение 100 с лишним часов сливала неочищенные стоки канализации на пляж Танкертон в городе Уитстабл в Кенте.

Southern Trent, еще одна водоснабжающая компания, была оштрафована на 1,5 млн фунтов.

Регулирующий орган водного хозяйства Ofwat пригрозил отменить ограничения на размер штрафов за индивидуальные случаи нарушений — сейчас это 250 тыс. фунтов за каждый незаконный сброс, но если лимит будет снят, водоснабжающие компании могут столкнуться со штрафами до 250 млн фунтов.

Компании водоснабжения подвергаются острой критике за то, что не инвестируют в модернизацию устаревшей инфраструктуры. Экологи указывают, что за 150 лет в обновление труб или расширение очистных сооружений почти ничего не вкладывалось.

Хьюго Тагхольм, исполнительный директор SAS ("Серферы против сточных вод"), утверждает, что компании водной отрасли срезают углы в пользу "жадных акционеров".

"Наши пляжи, реки и озера — это один из наших самых ценных природных ресурсов, но водные компании обращаются с ними как с открытой канализацией", — возмущается он.

Ко всему этому добавились последствия брексита.

При чем тут брексит

Британия, покинувшая в результате брексита единый европейский рынок, год назад столкнулась с хронической нехваткой водителей фур, доставляющих в страну товары с континента. Следствием этого стал дефицит множества товаров, в том числе химикатов, необходимых для очистки сточных вод и доведения их до приемлемых стандартов качества.

В связи с невозможностью быстро решить проблему "сбоя в цепочке поставок" власти временно отменили нормы очистки канализационных вод, разрешив компаниям, у которых нет необходимых химикатов, сливать в моря и реки неочищенные стоки.

По данным Агентства по охране окружающей среды, в 2021 году водоснабжающие компании сбрасывали неочищенные отходы канализации в водоемы 372 533 раза. Реальная картина может быть еще хуже: недавний анализ показал, что 90% датчиков на побережье, используемых для учета выбросов, сломаны. Во многих местах они вообще не установлены, так что оценить весь масштаб загрязнения невозможно.

Боссы Southern Water и еще одного нарушителя, Thames Water, вызванные на ковер в Палату лордов, признали, что их поведение никуда не годится, и пообещали исправиться.

"Наши экологические показатели, вне всяких сомнений, абсолютно неприемлемы", — заявил Лоуренс Госден, новый исполнительный директор Southern Water.

Но водоснабжающие компании — не единственные виновники загрязнения британских водоемов. Сельское хозяйство тоже играет свою роль, говорят эксперты Greenpeace.

Куры и коровы, выращиваемые на птицефабриках и скотоводческих фермах, производят много фекалий, при этом на перегруженные сельскохозяйственные угодья по мере ухудшения состояния почвы распыляется все больше химикатов для сохранения урожая. Весь этот "коктейль" из отходов животноводства и вымывания химикатов с ферм попадает все в те же реки и моря.

Проблема загрязненных вод тем временем вышла за пределы британских островов.

"Ла-Манш и Северное море — не мусорная свалка"

Великобритания угрожает здоровью людей, морской жизни и рыболовству, сбрасывая неочищенные сточные воды в Ла-Манш и Северное море, заявили в августе три французских депутата Европарламента.

"После брексита Великобритания освободила себя от экологических правил ЕС, и теперь мы опасаемся негативных последствий для качества морской воды, которую мы делим с этой страной, а также для морского биоразнообразия, рыболовства и культивирования моллюсков", — написали Пьер Карлескинд, Натали Луазо и Стефания Йон-Куртен еврокомиссару по окружающей среде Виргиниюсу Синкявичюсу.

В письме указывалось, что хотя Великообритания больше не связана правилами ЕС, она по-прежнему обязана соблюдать Конвенцию ООН по морскому праву и хартию о защите общих вод.

"Несмотря на это, Великобритания решила снизить стандарты качества воды. Это неприемлемо и ставит под сомнение усилия, предпринятые государствами-членами ЕС за последние 20 лет. Великобритания обязана сохранять моря, которые ее окружают и которые мы с ней делим".

"Ла-Манш и Северное море — это не мусорная свалка! Сброс неочищенных сточных вод в Ла-Манш и Северное море противоречит обязательствам, взятым на себя Соединенным Королевством", — написала Стефания Йон-Куртен в "Твиттере".

Как решить проблему?

В прошлом году депутаты-консерваторы подверглись критике после того, как попытка Палаты лордов потребовать от компаний водоснабжения сократить выбросы сточных вод была отклонена 256 голосами.

Член Палаты лордов, лейборист лорд Холлик назвал состояние канализационной и водопроводной инфраструктуры страны ужасающим после десятилетий недофинансирования, заявив, что, по данным его комитета, решение проблемы обойдется как минимум в 150 миллиардов фунтов.

Сара Пернелл, исследователь здоровья водной среды в Брайтонском университете, говорит, что наиболее эффективным долгосрочным решением была бы перепроектировка всей канализационной системы Великобритании, чтобы отделить ливневые стоки от канализационных, но признает, что это слишком сложно и дорого, и "наименее реалистично" в краткосрочной перспективе.

В ответ на гнев общественности правительство обязало водоснабжающие компании инвестировать 56 млрд фунтов в усовершенствование всех ливневых стоков к 2050 году, а к 2035 году должны быть модернизированы стоки, расположенные вблизи мест для купания и охраняемых природных территорий.

Лоуренс Госден, босс проштрафившейся Southern Water, говорит, что его компания пилотирует пять проектов по отделению ливневых вод от сточных. Но сокращение загрязнения на 80% будет стоить около 2 млрд фунтов. Во столько же, по оценке главы Thames Water Сары Бентли, обойдется сокращение загрязнения сточными водами в Лондоне и долине Темзы.

Модернизация канализации в столице жизненно необходима еще и потому, что каждая новая застройка расширяет площадь, покрытую бетоном и асфальтом, добавляя до 18% дополнительных поверхностных вод — именно это стало причиной затоплений в Лондоне в июле 2021 года.

По словам Сары Бентли, Лондон в результате застройки ежегодно "теряет два с половиной Гайд-парка проницаемой поверхности, куда могла бы стекать дождевая вода".

Тем временем проблему, похоже, видно уже не только с континента, но даже из космоса.

Ван Япин, первая женщина-тайконавт, вышедшая в открытый космос, в разговоре с британским комиком и колумнистом Guardian Стюартом Ли рассказала, как Британия выглядит, если смотреть на нее с китайской космической станции "Тяньгун", летающей на высоте примерно 400 км над Землей.

"Стюарт, из космоса Британия сейчас выглядит как красивая серьга из зеленого нефрита, которую уронили в коробку из-под китайской лапши, полную собачьего поноса, — поделилась своими наблюдениями Ван Япин. — Ни одна прекрасная леди не захочет носить такую грязную серьгу, это очень печально!"