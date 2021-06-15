Байден заверил НАТО в приверженности коллективной обороне

И глава Белого дома не разочаровал. Разговаривая с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, он заверил, что НАТО - очень полезная для Америки организация. "НАТО критически важна для интересов США. Если бы ее не существовало, нам бы нужно было ее изобрести", - отметил Байден и назвал статью 5 Североатлантического договора "священной обязанностью". Этот пункт, как известно, закрепляет, что нападение на одну страну альянса считается нападением на всех.

После эры Трампа Европе было очень важно услышать эти заверения. Столтенберг не скрывал своей благодарности Байдену по поводу того, что Европа "может положиться" на Америку. Радовалось Байдену и большинство президентов и премьеров. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что вместе с Байденом НАТО на этом саммите удалось "открыть новую главу". Она также порадовалась, что новый американский президент высказал приверженность альянсу и 5-й статье.

Что Байден скажет Путину на саммите в Женеве

Не меньший ажиотаж вызвал Байден и среди представителей прессы. Журналисты терпеливо дожидались в переполненном - по стандартам времен пандемии - зале президента США, который начал свою пресс-конференцию почти на три часа позже, чем было изначально запланировано. "Я знаю, что уже за 21.30 по брюссельскому времени, а я все еще в НАТО. Я вижу, вы все воодушевлены по этому поводу", - пошутил Байден и рассказал о двусторонний встречах, которые его задержали.

Впрочем, журналистов больше всего интересовала другая встреча - 16 июня, в Женеве, с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я скажу президенту Путину, что я не ищу конфликта с Россией. Но мы отреагируем, если Россия продолжит свою вредоносную деятельность, - заявил Байден. По его словам, он предложит Путину сотрудничество в тех сферах, где это возможно. - А в тех сферах, где мы не согласны, я четко дам понять, где проходят красные линии".

Россия - одна из главных угроз безопасности НАТО

Первое место среди вызовов и угроз безопасности НАТО в итоговой декларации саммита отвели поведению РФ: "Агрессивные действия России составляют угрозу для евроатлантической безопасности". Среди примеров приводится наращивание войск в аннексированном Крыму, размещение в Калининграде ракет, способных нести ядерные боеголовки, крупномасштабные учения, о проведении которых Москва заранее не предупреждает, а также новейшие российские вооружения.

"Тогда как НАТО привержен своим международным обязательствам, Россия продолжает нарушать ценности, принципы, доверие и обязательства, закрепленные в согласованных документах, составляющих основание отношений НАТО - Россия", - подчеркнули в декларации. Лидеры альянса заверили, что не вернутся к отношениям "в обычном режиме", пока Москва не продемонстрирует следование международному праву и своим обязательствам. А пока альянс будет и дальше усиливать свою оборону и сдерживание, но при этом оставаясь открытым для "целесообразного" диалога, чтобы избежать недоразумений и непреднамеренной эскалации.

"Россия не рассматривает НАТО как партнера. Таково единогласное мнение тех, кто принял участие в сегодняшнем саммите. Вместо этого Россия, я должна сказать, к сожалению, рассматривает НАТО как противника даже через 30 лет после окончания холодной войны", - посетовала Ангела Меркель.

В НАТО подтвердили обещание предоставить Украине членство

Для нынешнего руководства Украины статья 5 Североатлантического договора также играет особую роль. В коллективной безопасности оно видит лучшую гарантию безопасности страны. Свое желание от саммита НАТО в Киеве и не скрывали: получить план действий по членству (ПДЧ). И хотя там понимали и признавали, что этого не случится, они все равно старались, чтобы об этой теме в альянсе говорили. В частности, президент Украины Владимир Зеленский высказал пожелание услышать от Байдена ответ "да" или "нет" касательно ПДЧ.

Возможности обратиться с этой просьбой непосредственно к лидерам всех 30 государств альянса у Зеленского не было. Ведь его на этот саммит не пригласили, точно так же как и кого-либо другого из ближайших партнеров НАТО.

Вместо этого вопрос Зеленского Байдену задали журналисты. "Это зависит от того, отвечают ли они критериям. Факт в том, что они все еще должны искоренить коррупцию. Факт в том, что они должны выполнить другие критерии, прежде чем получат ПДЧ", - ответил президент США.

При этом лидеры НАТО остались верны обещанию принять Украины в свои ряды. "Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, что Украина станет членом альянса, и ПДЧ является неотъемлемой частью этого процесса. Мы подтверждаем все элементы этого решения, а также дальнейшие решения, в частности то, что каждого партнера будут оценивать по его достижениям", - говорится в декларации саммита. Эта формулировка намного более четкая, чем сухое подтверждение на саммите 2018 года решения, принятого в Бухаресте, где не было упоминания ПДЧ. И все же ни о каких временных рамках в нынешнем коммюнике речи не идет.

Уже традиционно в НАТО подчеркнули свою поддержку территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы. "В соответствии с ее международными обязательствами, мы призываем Россию вывести свои войска, которые она разместила во всех трех странах без их согласия", - отмечается в декларации.

Кроме политических заявлений, Украина может рассчитывать и на большую практическую помощь со стороны альянса. На саммите договорились "существенно усилить способность НАТО предоставлять партнерам поддержку в тренировке и усилении (оборонного. - Ред.) потенциала". Йенс Столтенберг уточнил, что речь идет о странах "от Украины и Грузии до Ирака и Иордании". "Мы будем делать все возможное, чтобы Украина была в состоянии продолжать противостоять российской физической агрессии", - добавил Байден.

НАТО ищет ответ на вызов со стороны Китая

В отличие от России, Китай на саммите называли не угрозой, а вызовом. "Рост влияния Китая и его международная политика может бросать вызовы, на которые нам следует найти ответ вместе, как альянсу", - говорится в декларации. В ней добавляется, что "политика принуждения" Пекина контрастирует с ценностями, на которых базируется НАТО. В то же время в альянсе хотят конструктивного диалога с КНР.

Кроме этого, на саммите утвердили "повестку дня НАТО 2030", предложенную Столтенбергом. Среди прочего, он предусматривает увеличение роли политических консультаций в альянсе, усиление стойкости стран организации к различным угрозам, а также увеличение инвестиций в новейшие технологии.