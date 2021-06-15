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Главное внимание на саммитах НАТО всегда обращено на президента США. Но 14 июня в штаб-квартире альянса в Брюсселе Джо Байдена ждали с особым энтузиазмом. Ведь здесь хорошо помнят предыдущий саммит в 2018 году, когда в Европе никто не знал, чего ожидать от тогдашнего президента США Дональда Трампа. Тем большим был контраст на теперешнем саммите - в Брюсселе Байдена ждали с особым оптимизмом.
NATO viršūnių susitikimas 2021
NATO viršūnių susitikimas 2021
© Zuma Press / Scanpix

Байден заверил НАТО в приверженности коллективной обороне

И глава Белого дома не разочаровал. Разговаривая с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, он заверил, что НАТО - очень полезная для Америки организация. "НАТО критически важна для интересов США. Если бы ее не существовало, нам бы нужно было ее изобрести", - отметил Байден и назвал статью 5 Североатлантического договора "священной обязанностью". Этот пункт, как известно, закрепляет, что нападение на одну страну альянса считается нападением на всех.

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После эры Трампа Европе было очень важно услышать эти заверения. Столтенберг не скрывал своей благодарности Байдену по поводу того, что Европа "может положиться" на Америку. Радовалось Байдену и большинство президентов и премьеров. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что вместе с Байденом НАТО на этом саммите удалось "открыть новую главу". Она также порадовалась, что новый американский президент высказал приверженность альянсу и 5-й статье.

Что Байден скажет Путину на саммите в Женеве

Не меньший ажиотаж вызвал Байден и среди представителей прессы. Журналисты терпеливо дожидались в переполненном - по стандартам времен пандемии - зале президента США, который начал свою пресс-конференцию почти на три часа позже, чем было изначально запланировано. "Я знаю, что уже за 21.30 по брюссельскому времени, а я все еще в НАТО. Я вижу, вы все воодушевлены по этому поводу", - пошутил Байден и рассказал о двусторонний встречах, которые его задержали.

Впрочем, журналистов больше всего интересовала другая встреча - 16 июня, в Женеве, с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я скажу президенту Путину, что я не ищу конфликта с Россией. Но мы отреагируем, если Россия продолжит свою вредоносную деятельность, - заявил Байден. По его словам, он предложит Путину сотрудничество в тех сферах, где это возможно. - А в тех сферах, где мы не согласны, я четко дам понять, где проходят красные линии".

Россия - одна из главных угроз безопасности НАТО

Первое место среди вызовов и угроз безопасности НАТО в итоговой декларации саммита отвели поведению РФ: "Агрессивные действия России составляют угрозу для евроатлантической безопасности". Среди примеров приводится наращивание войск в аннексированном Крыму, размещение в Калининграде ракет, способных нести ядерные боеголовки, крупномасштабные учения, о проведении которых Москва заранее не предупреждает, а также новейшие российские вооружения.

"Тогда как НАТО привержен своим международным обязательствам, Россия продолжает нарушать ценности, принципы, доверие и обязательства, закрепленные в согласованных документах, составляющих основание отношений НАТО - Россия", - подчеркнули в декларации. Лидеры альянса заверили, что не вернутся к отношениям "в обычном режиме", пока Москва не продемонстрирует следование международному праву и своим обязательствам. А пока альянс будет и дальше усиливать свою оборону и сдерживание, но при этом оставаясь открытым для "целесообразного" диалога, чтобы избежать недоразумений и непреднамеренной эскалации.

"Россия не рассматривает НАТО как партнера. Таково единогласное мнение тех, кто принял участие в сегодняшнем саммите. Вместо этого Россия, я должна сказать, к сожалению, рассматривает НАТО как противника даже через 30 лет после окончания холодной войны", - посетовала Ангела Меркель.

В НАТО подтвердили обещание предоставить Украине членство

Для нынешнего руководства Украины статья 5 Североатлантического договора также играет особую роль. В коллективной безопасности оно видит лучшую гарантию безопасности страны. Свое желание от саммита НАТО в Киеве и не скрывали: получить план действий по членству (ПДЧ). И хотя там понимали и признавали, что этого не случится, они все равно старались, чтобы об этой теме в альянсе говорили. В частности, президент Украины Владимир Зеленский высказал пожелание услышать от Байдена ответ "да" или "нет" касательно ПДЧ.

Возможности обратиться с этой просьбой непосредственно к лидерам всех 30 государств альянса у Зеленского не было. Ведь его на этот саммит не пригласили, точно так же как и кого-либо другого из ближайших партнеров НАТО.

Вместо этого вопрос Зеленского Байдену задали журналисты. "Это зависит от того, отвечают ли они критериям. Факт в том, что они все еще должны искоренить коррупцию. Факт в том, что они должны выполнить другие критерии, прежде чем получат ПДЧ", - ответил президент США.

При этом лидеры НАТО остались верны обещанию принять Украины в свои ряды. "Мы подтверждаем решение, принятое на саммите в Бухаресте в 2008 году, что Украина станет членом альянса, и ПДЧ является неотъемлемой частью этого процесса. Мы подтверждаем все элементы этого решения, а также дальнейшие решения, в частности то, что каждого партнера будут оценивать по его достижениям", - говорится в декларации саммита. Эта формулировка намного более четкая, чем сухое подтверждение на саммите 2018 года решения, принятого в Бухаресте, где не было упоминания ПДЧ. И все же ни о каких временных рамках в нынешнем коммюнике речи не идет.

Уже традиционно в НАТО подчеркнули свою поддержку территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы. "В соответствии с ее международными обязательствами, мы призываем Россию вывести свои войска, которые она разместила во всех трех странах без их согласия", - отмечается в декларации.

Кроме политических заявлений, Украина может рассчитывать и на большую практическую помощь со стороны альянса. На саммите договорились "существенно усилить способность НАТО предоставлять партнерам поддержку в тренировке и усилении (оборонного. - Ред.) потенциала". Йенс Столтенберг уточнил, что речь идет о странах "от Украины и Грузии до Ирака и Иордании". "Мы будем делать все возможное, чтобы Украина была в состоянии продолжать противостоять российской физической агрессии", - добавил Байден.

НАТО ищет ответ на вызов со стороны Китая

В отличие от России, Китай на саммите называли не угрозой, а вызовом. "Рост влияния Китая и его международная политика может бросать вызовы, на которые нам следует найти ответ вместе, как альянсу", - говорится в декларации. В ней добавляется, что "политика принуждения" Пекина контрастирует с ценностями, на которых базируется НАТО. В то же время в альянсе хотят конструктивного диалога с КНР.

Кроме этого, на саммите утвердили "повестку дня НАТО 2030", предложенную Столтенбергом. Среди прочего, он предусматривает увеличение роли политических консультаций в альянсе, усиление стойкости стран организации к различным угрозам, а также увеличение инвестиций в новейшие технологии.

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Deutsche Welle

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