Победителей и проигравших на промежуточном финише пандемии выявил завершающийся сезон финансовой отчетности за зимний квартал. Он же показал, как бизнес оценивает скорость выхода из кризиса: помимо результатов компании традиционно поделились прогнозами, в которых угадываются контуры постковидной экономики.

Как и стоило ожидать, зима оказалась порой всеобщего уныния в одних отраслях, вроде туризма и авиации, и бурного роста в других, вроде онлайн-торговли и доставки еды. Не обошлось и без неожиданностей, как среди победителей, так и в стане проигравших.

Но сначала два слова об очевидном.

Пятерка американских хай-тек-гигантов - Amazon, Apple, Google, Facebook и Microsoft - уверенной поступью марширует к мировому экономическому господству. Пандемия обернулась для них попутным ветром, поскольку вызвала бум интернет-торговли, онлайн-общения и работы из дома, подстегнув спрос на компьютеры, гаджеты, контент и интернет-рекламу.

Общая выручка пяти монстров современного бизнеса подскочила в первом квартале на 40% и составила треть триллиона долларов, а прибыль и вовсе удвоилась - до 75 млрд.

Остальным такие доходы даже не снились.

Фармацевтические компании казались очевидными фаворитами в гонке за прибылью в дни всемирного медицинского ЧП. Однако все оказалось не так просто.

Пока все раскупали маски, кислород и вакцины, спрос на другие лекарства и оборудование упал. Все силы системы здравоохранения оказались брошены на борьбу с ковидом в ущерб лечению и диагностике других болезней. А потенциальные пациенты, со своей стороны, до сих пор сторонятся больниц и без крайней надобности не ходят по врачам.

Американские фармацевтические гиганты Merck и Bristol Myers Squibb пожаловалась на падение продаж дорогих препаратов для лечения онкологических заболеваний. Amgen продает все меньше лекарств от артрита, а британская Reckitt Benckiser столкнулась с отсутствием спроса на леденцы от боли в горле Strepsils, поскольку в условиях социального дистанцирования заболеваемость гриппом и простудой сократилась почти на 90%.

Выходит, выиграть должны были те, кто делает самый ходовой товар пандемии - производители вакцин от Covid-19.

Так почти и случилось. Правда, только две из четырех вакцин, одобренных и массово закупаемых в развитых странах, принесли своим разработчикам миллиардные прибыли, поскольку американская Johnson & Johnson и швейцарско-британская AstraZeneca обязались продавать свои уколы по себестоимости и не наживаться на разработках, профинансированных, в том числе, за счет налогоплательщиков и филантропов.

А вот американцы из Pfizer и Moderna таких обязательств на себя не брали, и на них пролился золотой дождь. Они берут примерно по 30 долларов за две прививки, тогда как двойная оксфордская вакцина AstraZeneca и одиночный укол Johnson & Johnson доступны втрое дешевле.

В результате небольшая Moderna впервые в своей 11-летней истории получила прибыль. Она продала в первом квартале вакцин на 1,7 млрд долларов, а гигант Pfizer - на сумму вдвое большую. Поставки вакцины от ковида принесли ему четверть выручки, а в целом за год он планирует продать их на 26 млрд. Прибыль Pfizer делит поровну с разработчиком его вакцины, немецкой BioNTech.

Масштабная вакцинация обойдется развитым экономикам в десятки миллиардов долларов, однако уже многократно окупилась, поскольку позволила США и Европе отказаться от жестких локдаунов и начать выходить из кризиса после года рекордного сокращения деловой активности.

И им лишь помогло то, что Китай - мировая фабрика и двигатель спроса на сырье и дорогие западные товары - быстро разобрался с вирусом и вернулся к прежним темпам производства и потребления.

Производители товаров роскоши хорошо демонстрируют это. Несмотря на закрытые магазины в Европе, продажи в Китае и США обеспечили восьмипроцентный рост выручки лидеру рынка товаров не первой необходимости - компании LVMH, которая владеет целым букетом брендов, включая Dom Pérignon, Louis Vuitton и Bvlgari. А оборот производителя сумок и платков Hermès увеличился за квартал и вовсе на треть.

Но больше всех от оживления выиграли те, кто и так неплохо себя чувствовал в пандемию. В первую очередь, перевозчики грузов.

Перевозки сократились в локдаун, но теперь мощно пошли в рост, и настолько подорожали, что транспортные компании уверены - цены в какой-то момент снизятся, но уже не опустятся на доковидный уровень. Что и отразилось в их прогнозах на ближайшее будущее.

Перевозка контейнеров между Америкой и Азией через Тихий океан подорожала за время пандемии в три раза, а на трансатлантических маршрутах цены выросли почти вдвое. И это не потолок, поскольку Европа отстает от Азии и Америки в деле возвращения к прежним темпам производства и потребления, а дефицит контейнеров усугубляется последствиями аварии в Суэцком канале, обернувшейся масштабными перебоями в морских перевозках, на которые приходится 90% мировой торговли товарами.

В результате роста цен на доставку всего повсюду прибыль датской Maersk удвоилась в первом квартале, и руководство крупнейшего в мире перевозчика контейнеров пообещало, что шипинговые услуги не подешевеют по меньшей мере до 2022 года. Maersk повысил прогноз прибыли на весь год вдвое и теперь рассчитывает заработать около 10 млрд, из которых 7 млрд вернет акционерам.

Море и Maersk не исключение. Перевозить товары, почту и другие грузы в пандемию оказалось очень выгодно. Акции крупнейших американских компаний, занимающихся транспортировкой грузов и логистикой, подорожали с начала года на четверть.

В Европе та же ситуация. Прибыль Deutsche Post, которой принадлежит курьерская служба DHL, в первом квартале утроилась. Причем не только благодаря росту спроса на почтовые отправления и буму интернет-торговли, но и по самым неожиданным причинам.

До пандемии в грузовом отсеке каждого регулярного авиарейса помимо чемоданов перевозили почту и грузы. Коронавирус поставил пассажирские авиаперевозки на паузу, и курьерские службы, обладающие собственным авиапарком, получили неожиданное конкурентное преимущество - и дополнительные заработки.

И DHL с его 260 самолетами тут далеко не первый. У UPS флот вдвое больше, а у FedEx - более 700 воздушных грузовиков. Обе американские компании получили от властей США контракты на доставку вакцин. Их финансовые отчеты были обречены на успех, но реальность превзошла даже самые смелые ожидания. Выручка UPS подскочила на 27% за квартал до 23 млрд долларов, а FedEx - на 23% до 21,5 млрд.

Заработки перевозчиков росли и в самые тяжелые дни пандемии благодаря буму интернет-продаж в ущерб традиционному ритейлу - одному из главных проигравших.

Обычные магазины до сих пор не оправились от локдауна, показал сезон отчетности.

Один из крупнейших продавцов одежды, шведская Hennes & Mauritz лишилась в зимнем квартале пятой части продаж и вместо прибыли получила 160 млн долларов убытка, поскольку 1800 (то есть треть) магазинов H&M не могли принять покупателей из-за локдаунов.

Вслед за ритейлерами страдают и владельцы коммерческой недвижимости - те, кто сдает магазинам помещения в центрах больших городов и в торговых комплексах на окраинах. Арендодатели в Великобритании, например, теряли клиентов и до пандемии, но локдаун подстегнул исход. В итоге каждая седьмая торговая точка сейчас пустует.

На офисной недвижимости тоже не заработаешь, как показал отчет одного из крупнейших арендодателей Великобритании, компании Grosvenor Group герцога Вестминстерского. Владелец офисов, торговых площадей и жилой недвижимости по всему миру отчитался об "исторически плохих" результатах. Половину убытков ему принесла сдача в аренду недвижимости в Великобритании, где компании принадлежат внушительные куски самых дорогих районов Лондона Мейфэр и Белгравия.

А вот ближайшие коллеги лондонских рантье - банкиры неожиданно заработали на выходе из локдауна благодаря осторожности и надзору.

В разгар пандемии они создавали подушку безопасности, однако все оказалось не так плохо, как думали, и часть отложенного не пригодилась. Росчерком пера бухгалтера резервы были распущены, и деньги превратились из убытка в прибыль, как показали отчеты ведущих британских банков Lloyds и HSBC.

Несмотря на зимние трудности, общее настроение весеннего сезона отчетности оказалось приподнятым. Менеджеры воодушевлены быстрым восстановлением западной экономики и обещают собственникам нарастить прибыль или хотя бы завязать с убытками. Бизнес уверенно дорожает, поскольку инвесторы, всю пандемию скупавшие акции Amazon, Apple, Google, Facebook и Microsoft, наконец поверили, что и другие компании выживут и заработают, и начали перекладывать часть денег в их ценные бумаги.

Но есть и чужие на этом празднике возвращения к жизни. Те, кто зарабатывает на желании и возможности людей собираться вместе ради общения, образования или развлечений, не спешат прощаться с тухлым годом.

Крупнейший в мире организатор конференций, британская компания Informa отчиталась об убытке размером больше 1 млрд фунтов и предупредила, что бизнес, связанный с организацией массовых мероприятий, вернется к доковидным оборотам самым последним - только когда пандемия закончится и все локдауны будут сняты.