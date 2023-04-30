"Билеты закончились в течение двух дней, и мы получили как минимум столько же запросов о том, нет ли еще местечка или хоть какой-нибудь возможности попасть сюда. К сожалению, не было", - этими словами начал публичную беседу с бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель (Angela Merkel) в Лейпцигском драматическом театре вечером в субботу, 29 апреля, главный редактор газеты Die Zeit Джованни ди Лоренцо (Giovanni di Lorenzo). Несмотря на споры о наследии экс-канцлера, обострившиеся на фоне войны в Украине, Меркель в Германии любят. Зал встретил ее громкими аплодисментами, некоторые зрители даже встали, а фотографы на пару минут затянули начало беседы.

Диалог проходил в рамках Лейпцигской книжной ярмарки, и поначалу разговор крутился вокруг изданной в ноябре 2021 года книги "Что же такое моя страна?", в которой собраны несколько речей Меркель. Экс-канцлер рассуждала про свой восточногерманский бэкграунд и вспоминала, как отказалась сотрудничать со "штази" (министерство госбезопасности бывшей ГДР. - Ред.), сказав, что не умеет хранить секреты. "То есть, что вы болтушка?" - подмигнул ди Лоренцо. "Ну да, это так и есть", - ответила Меркель. Экс-канцлер шутила, журналист подыгрывал, зал смеялся.

Но после получаса обмена любезностями главред Die Zeit все больше сжимал хватку, задавая критические вопросы по самым спорным темам периода правления Ангелы Меркель: миграционный кризис, зависимость от российского газа и политика в отношении России, которая в итоге привела к войне в Украине - или не смогла ее предотвратить.

"Не хотела сбегать" после решения пустить беженцев

"Мне приходилось справляться с политическими ситуациями, которые привели к расколу мнений в Германии, - отметила Меркель, говоря о миграционном кризисе 2015 года. - Когда вы принимаете решения, как в случае с беженцами - впустить людей, которые были на территории ЕС, это вызывает разногласия. Но я не могу из-за этого отозвать решение, которое приняла, основываясь на человечности и моей убежденности в правильности".

Она подчеркнула, что в 2017 году выдвинула свою кандидатуру на еще один срок в роли канцлера во многом потому, что не хотела "сбегать после решения" по беженцам. От прямого вопроса, довольна ли она результатами своей политики в отношении беженцев, Меркель уклонилась, сказав, что довольна и горда гражданами, которые "помогали в тогдашней чрезвычайной ситуации".

Меркель о выборе в пользу дешевого газа из РФ

Когда речь зашла о политике Меркель в отношении России и Украины, беседа стала еще более жесткой. Отвечая на упреки в зависимости Германии от российского газа накануне войны в Украине, Меркель заявила, что Киев во времена ее правления не настаивал на отказе Западной Европы от "голубого топлива" из РФ, а был обеспокоен сохранением транзита через украинскую территорию.

"Я бы с радостью импортировала газ из Великобритании, Нидерландов или Норвегии, как мы делали ранее, но они были больше недоступны. Для нас стоял вопрос: на треть более дорогой сжиженный природный газ (СПГ) или более дешевый российский газ", - напомнила она. В тот момент, по словам Меркель, никто не хотел инвестировать в СПГ или заключать долгосрочные контракты на его поставки, а изменилось это только после 24 февраля 2022 года. Запрещать импорт газа из России в период правления Меркель ей "не казалось правильным". "На сегодняшний момент все иначе. Но, конечно, мы теперь платим цену за это", - заключила она.

Признает ли Меркель ошибки?

Почему Меркель не называет ошибками решения, которые оказались постфактум скорее неудачными? "Честно говоря, не знаю, будет ли какая-то умиротворяющая функция, если я просто скажу что-то, что так не считаю, просто чтобы признать ошибку?" - этот ответ зал встретил преданными аплодисментами.

Экс-канцлер добавила, что промахи бывают, но "это не те решения, о которых я не размышляла". "Я очень долго раздумывала над перспективой членства в НАТО для Украины и Грузии в 2008 году, раз десять говорила об этом с американским президентом, напрямую дискутировала с Николя Саркози (президент Франции в 2007-2012 годах. - Ред.). Не могу же я сказать, что я как-то на бегу ошиблась. И оглядываясь назад, я считаю ту аргументацию объяснимой и правильной. То же самое и с "Северным потоком - 2", - констатировала Меркель.

Минские соглашения и разговоры с Зеленским

Не обошли Меркель и ди Лоренцо стороной тему Минских соглашений. В декабре 2022-го экс-канцлер в интервью Die Zeit назвала их "попыткой дать время Украине", которое та использовала, чтобы "стать сильнее". Президент РФ Владимир Путин в этой связи обвинил Меркель в неискренности, увидев в этих словах признание, что "Минские соглашения никто не собирался исполнять".

Меркель со сцены в Лейпциге продолжила заочную дискуссию с президентом РФ и назвала его заявление "осознанно вводящей в заблуждение интерпретацией": "Эти соглашения были заключены в духе того, что они будут соблюдены, и их конечной целью было восстановление территориальной целостности Украины". В последующие годы в Украине "многое произошло", в том числе из-за того, что Путин не столь серьезно воспринял Минские соглашения, "как мне того хотелось бы", добавила экс-канцлер.

Отношения с украинским президентом Владимиром Зеленским Ангела Меркель назвала доверительными."У меня было доверие к Зеленскому, потому что мы очень открыто разговаривали друг с другом. Президент Зеленский был критично настроен к Минским соглашениям и считал их неосуществимыми. В этом наши мнения различались. Я говорила ему, что это единственное, что у нас есть и мы должны стараться работать в этих рамках".

"Пыталась предотвратить ситуацию, в которую мы втянуты Путиным"

Ответы на вопросы непосредственно о войне в Украине экс-канцлер начала с заявления: "Прежде всего, чтобы не было недопониманий, скажу: то, что Путин сделал 24 февраля прошлого года - абсолютно неприемлемо, а то, что сейчас делает Запад - правильно". Тем не менее, Меркель по-прежнему считает, что попытки дипломатических переговоров с президентом РФ в период до полномасштабной войны были оправданы.

"В свое время я всеми доступными способами пыталась предотвратить нынешнюю ситуацию, в которую мы втянуты действиями Путина. То, что это не удалось, на мой взгляд, не доказывает того, что не стоило пытаться", - снова сорвала аплодисменты зала Меркель. В то же время экс-канцлер выразила сожаление, что одновременно не настаивала на повышении расходов Германии на оборону до как минимум двух процентов ВВП в соответствии с целевым показателем НАТО: "Возможно, я должна была делать больше в этом плане". Но слова "ошибка" она вновь избежала.

Чем завершится война в Украине, Меркель прогнозировать не взялась. "По этому поводу скажу только одно: мне было бы важно, чтобы мы не смотрели слишком узко и если кто-то, как господин Ишингер (экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger). - Ред.), говорит, что надо подумать о возможности переговоров, не надо сразу шикать. Надо, чтобы люди, которые обеспокоены тем, как все завершится, могли высказаться - не все они поддакивают Путину".

Под конец беседы ди Лоренцо попробовал снять напряжение парой заключительных вопросов, даже поинтересовавшись, какое у Меркель любимое произведение искусства. Статуя Давида работы Микеланджело. И все же, уходя со сцены, Меркель напряженно выдохнула. То ли оттого, что ей почти два часа пришлось отдуваться за свою политику, то ли потому что экс-канцлеру предстояло еще полчаса ощущать народную любовь в фойе драмтеатра, подписывая карточки. Провожал ее стоя уже весь зал.