Как машины на российских номерах ведут себя на дорогах в Латвии: много нарушителей

Автомобили с номерами РФ совершают в Латвии множество нарушений. По данным Дирекции безопасности дорожного движения, автомобили с российскими номерами по числу нарушений, зафиксированным фоторадарами, занимают второе место: в 2021 году на них было совершенно 16 693 нарушения, в 2022 году – 21 076, до 8 августа – 7196 нарушений. На первом месте по количеству нарушений в Латвии – машины с украинскими номерами, на третьем — машины из Молдовы.

До 20 сентября этого года Госполиция Латвии зафиксировала 495 нарушений правил дорожного движения автомобилями с российскими номерами. Больше всего нарушений – 410 – связано с превышением скорости. В 11 случаях автомобиль ездил с номерным знаком, не соответствующим национальному стандарту страны. После того, как в прошлом году на дорогах Латвии появилось много машин с номерами неизвестного происхождения, за такое нарушение была введена ​​уголовная ответственность, и количество поддельных номеров резко уменьшилось. В 10 случаях были зафиксированы нарушения правил о предупреждающем сигнале, в двух случаях – агрессивное вождение.