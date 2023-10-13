Как конфликт Израиля и ХАМАС уже влияет на войну России против Украины?

«Израиль оказался перед экзистенциальной угрозой. Любое финансирование Украины необходимо срочно перенаправить в Израиль», — заявил 9 октября сенатор от штата Миссури республиканец Джош Гоули.
Хотя Белый дом ранее называл этого политика распространителем «российской дезинформации», тезис об ограничении западной поддержки Киева из-за конфликта в Израиле небезоснователен. Хотя сейчас администрация Джо Байдена и Пентагон его публично опровергают.
«Решительно отвергаем мысль, что США не могут одновременно поддерживать свободолюбивый народ Украины и поддерживать государство Израиль», — подчеркнул официальный представитель американского президента по вопросам безопасности Джейк Салливан.
«У нас есть ресурсы, инструменты и потенциал, чтобы эффективно это делать», — добавил он.
Днем 11 октября США объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 200 млн долларов. В тот же день в Израиль прибыл самолет с американской военной помощью, в частности, боеприпасами, которые Белый дом пообещал предоставить по просьбе израильского правительства после нападения ХАМАС.
Но открытым остается вопрос, что будет, если нынешнее противостояние в Израиле превратится в такой же затяжной конфликт, как война в Украине?
Оружие, которого всегда мало
Заявления о собственном мощном военно-промышленном комплексе Израиля — это в основном миф и стереотип, а не реальность, считает военный эксперт компании Defense Express Иван Киричевский.
Он указывает, что, например, гордость израильского бронетанкового производства — танк Merkava с системой активной защиты плохо себя проявил в реальных боевых действиях.
Что касается еще одной гордости израильского ВПК — системы противовоздушной обороны «Железный купол», то она является продуктом кооперации с американскими подрядчиками. Так что в условиях продолжительной эксплуатации ПВО Израилю требуется поддержка США с ракетами и комплектующими, уверен эксперт.
Открытым остается и вопрос относительно боеприпасов 155-мм калибра. Во время войны в Украине именно этот «натовский» калибр востребован больше всего и используется украинскими военными в сумасшедшем темпе. Американские и европейские заводы едва успевают его производить.
Израильская артиллерия также опирается именно на боеприпасы 155-мм калибра. Но пока в активной фазе противостояния на Ближнем Востоке она задействована минимально.
Израиль на этом этапе отдает преимущество воздушным атакам на сектор Газа.
«Пока что мы видим, что израильтяне делают ставку на то, чтобы запускать знакомые Украине авиабомбы JDAM по сектору Газа», — указывает Киричевский.
DAM (Joint Direct Attack Munition) — это тяжелые авиационные управляемые бомбы, имеющие оборудование (комплект крыльев и система наведения на базе GPS-навигации), которое увеличивает дальность и точность полета.
Это также американская разработка. С весны ее используют ВСУ.
Основной самолет Военно-воздушных сил Израиля — американский истребитель F-16, отмечает эксперт. А это именно тот тип самолета, который обещали предоставить Киеву западные партнеры: на нем сейчас проходят подготовку украинские пилоты.
Вместе с тем, Киричевский уверяет, что война в Израиле не должна замедлить передачу Украине этих самолетов, поскольку в Европе и США их много. Но опять же, может возникнуть проблема комплектующих к ним.
«Когда пойдет речь о затяжном конфликте, то сразу возникнет вопрос ремонта и восстановления самолетов. При всех заявлениях о якобы высокотехнологичном ВПК израильтяне не умеют сами делать самолеты, разучились это делать», — уточняет он.
Эксперт Defense Express также обращает внимание на возможный дефицит в Израиле амуниции для 300 тыс. резервистов, призванных в армию. Тут также может понадобиться помощь союзников.
Ситуация, когда такая милитаризованная страна вынуждена просить помощи с вооружением у других государств, сложилась потому, что в последние годы израильская армия воевала только с «плохо вооруженными отрядами боевиков», — сказал Би-би-си директор украинского Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.
Если конфликт затянется, а тем более если в него вступят другие стороны, прежде всего Иран, то потребности Израиля в помощи резко возрастут. «Хотя, пока я оцениваю вероятность, что Иран напрямую вступит в конфликт, менее чем в 50%», — отмечает эксперт.
Чтобы предотвратить такое развитие событий, США, в частности, решили перебазировать свою авианосную группу в Средиземном море ближе к берегам Израиля, считает он.
Хватит ли денег?
Действительно, номенклатура вооружений, которые США предоставляют Украине и которые могут отправить Израилю, пересекается, но в «узком диапазоне», говорит бывший украинский посол в Вашингтоне Валерий Чалый.
Но, по его данным, израильский конфликт может повлиять на сроки формирования американских пакетов военной помощи для Киева.
«Влияние, скорее, будет по времени. Большого влияния на объемы поддержки в более длительной перспективе не прогнозирую, но краткосрочно, очевидно, он будет, — сказал Чалый Украинской службе Би-би-си. — Это связано с процессом принятия решений и выделения определенной номенклатуры вооружений».
Он допускает, что «частичное влияние» ситуация окажет на процесс принятия в США финансовых решений для военной помощи Украине и Израилю.
Пентагон 9 октября призвал Конгресс выделить дополнительное финансирование, чтобы США могли одновременно предоставлять необходимую военную помощь двум странам.
Однако произойдет это не так быстро, поскольку работа Палаты представителей Конгресса все еще заблокирована после увольнения спикера Кевина Маккарти 3 октября.
«Очень важно, особенно в вопросе боеприпасов и нашей способности потенциально поддерживать одновременно и израильтян, и украинцев — это дополнительное финансирование от Конгресса, чтобы увеличить наши возможности, нарастить производство и оплатить сами боеприпасы», — заявила министр Армии США Кристин Вормут.
Во временном бюджете, который Конгресс одобрил в последний момент 30 сентября, деньги на военную поддержку Украины предусмотрены не были.
Но по данным издания Washington Post, администрация Байдена может объединить в один запрос к Конгрессу финансирование для Украины и Израиля.
Такая «хитрость» якобы повышает шансы на выделение Киеву необходимой поддержки, против которой выступают ультраправые республиканцы-трамписты, одновременно отстаивающие отправку помощи Израилю.
Впрочем, со стороны членов Республиканской партии уже прозвучали голоса против такого объединения финансовых запросов.
По данным американских СМИ, пакет финансовой помощи для Украины на следующий год может составить от 50 до 100 млрд долларов.