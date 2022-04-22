На видео показан расстрелянный из 30-мм пушки БМД-4 гражданский автомобиль Renault Sandero, в котором погибли люди, а также сам трофейный БМД оккупантов.
На тепловизоре, который, со слов автоблогера, "собирается якобы на российском заводе в Вологде по французским чертежам из купленных у французов компонентов", видно логотип Thales. Дата производства на приборе – июнь 2016 года.
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Санкции ЕС запрещают поставки РФ оборудования двойного назначения.
"Это только одна из схем, позволяющая западным компаниям обходить эмбарго и поставлять в РФ самые современные военные технологии. Конечно, не без участия правительств, смотрящих на это сквозь пальцы", – рассказал Кащук.
Более четверти акций компании принадлежит правительству Франции.
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