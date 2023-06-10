Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опубликовала фотографию, где она улыбается, стоя вместе заместителем командира 35 бригады морпехов Сергеем Олейником. "Читаем самые свежие сводки с поля боя. Настроение хорошее" - написала чиновница;

Ранее Маляр подтвердила контрнаступление украинских сил в районе Бахмута. По ее словам, в одном из пригородов Бахмута ВСУ удалось продвинуться на 1600 метров;

Британское минобороны отметило, что на некоторых участках ВСУ "добились значительного прогресса и прорвали первую линию российской обороны". В других районах наступление идет медленнее, отметили в Лондоне;

The New York Times со ссылкой на источники отмечает, что российской стороне удалось выстроить мощные оборонительные сооружения с траншеями, блиндажами, минными полями, бетонными заграждениями для танков и огневыми точками. "Ровная местность делает наступающие войска уязвимыми для артиллерии и авиации Москвы", - отмечает издание;

Журналисты российских государственных СМИ пишут, что на запорожском фронте прорыва нет. "Очередная "штурмовая волна" противника на наши позиции в Запорожской области не имела успеха. За ночь линия фронта фактически не изменилась", - написал корреспондент телеканала "Россия" Евгений Поддубный;

При этом прокремлевские комментаторы отмечают, что Украина умело использует свои сильные стороны и недостаточную оснащенность российских соединений. "У импортной техники великолепная ночная оптика. И ехать могут, и вести наблюдение, и прицеливаться, и контролировать точность огня. Поэтому противник и выбирает ночь" - отмечает еще один репортер телеканала "Россия" Александр Сладков. Многие российские подразделения на линии фронта не оснащены штатной техникой для ведения боевых действий ночью. Тепловизоры, приборы ночного видения и другую схожую технику им закупают и провозят волонтеры.