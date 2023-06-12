Европейский совет по международным отношениям провел собственное исследование.
Лидерами среди европейских стран по дружелюбности в отношении России стали Болгария, Италия, Венгрия и Австрия, следует из опроса Европейского совета по международным отношениям.
В Дании, Польше и Швеции, наоборот, самые негативные оценки России.
Лидерами среди европейских стран по дружелюбности в отношении России стали Болгария, Италия, Венгрия и Австрия, следует из опроса Европейского совета по международным отношениям.
В Дании, Польше и Швеции, наоборот, самые негативные оценки России. pic.twitter.com/gnewh8FE7O
— Ateo Breaking Telegram-канал (@AteoBreaking) June 12, 2023
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Хуже только в Испании: засуха и низкие закупочные цены бьют по литовскому производителю зерна
По мнению экспертов, из-за худших в Европе...
Российский пилот Мишов находится под наблюдением пограничников Литвы: что дальше?
Незаконно прибывший в Литву лейтенант российских войск...
Генпрокуратура Литвы берется за российских пропагандистов Соловьева, Скабееву и Красовского
После того как председатель парламентского Комитета по...
На литовском взморье загорелся лес: пожар в Смильтине ликвидирован
В понедельник на литовском взморье в Смильтине...
Эфир Delfi c экс-премьером Литвы Гедиминасом Киркиласом
Досрочные выборы в Литве не состоятся. Сейм не...