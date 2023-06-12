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С началом военных действий в Украине европейцы изменили свое отношение к России. Но в какую сторону?
Rusija
Rusija
© AP / Scanpix

Европейский совет по международным отношениям провел собственное исследование.

Лидерами среди европейских стран по дружелюбности в отношении России стали Болгария, Италия, Венгрия и Австрия, следует из опроса Европейского совета по международным отношениям.

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