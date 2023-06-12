Европейский совет по международным отношениям провел собственное исследование.

Лидерами среди европейских стран по дружелюбности в отношении России стали Болгария, Италия, Венгрия и Австрия, следует из опроса Европейского совета по международным отношениям.

В Дании, Польше и Швеции, наоборот, самые негативные оценки России.