Гуманитарная катастрофа уже наступила в Мариуполе и в деревнях к северу и западу от Киева.

Украинская служба Би-би-си рассказыает, как выживают местные жители.



Анна Токмакчи выискивает свой дом на каждой фотографии и каждом видео, поступающем из Мариуполя. Ее мама находится в осажденном городе, и вот уже пять дней с ней нет связи.

Мариуполь обстреливали так интенсивно, что город превратился в сплошные руины.

Он находится в блокаде больше недели. Там нет света, воды, еды и ограничена связь с внешним миром.

Железнодорожные пути повреждены, покинуть город стало очень трудно. Было предпринято несколько попыток эвакуировать людей, но гуманитарные коридоры обстреливались.

"Я увидела свой дом на одном из видео, и он пока стоит. Я надеюсь, что и мама моя жива. Представляю, как это страшно, когда над головой свистят снаряды", — написала Анна Токмакчи в "Фейсбуке".

Она состоит во всех мариупольских группах в соцсетях и просит людей на месте сходить по ее домашнему адресу. Она пока не получила никаких известий, но до нее сумела дозвониться подруга из Мариуполя.

"Связь была ужасной, все время прерывалась, я с трудом ее слышала. Они держатся, готовят на улицах на кострах и ищут воду", — говорит Анна.

На кадрах из Мариуполя люди стоят в длинных очередях за водой и плотно сидят у костров во дворах. Еда готовится сразу на весь подъезд или дом.

В городе идет снег, и ему очень рады — снег можно топить.

Оксана из Мариуполя смогла дозвониться своей дочери Татьяне.

"Нас беспрерывно бомбят. У нас нет света и газа, и в первую очередь мы пытаемся помогать детям и старикам. Мы делимся всем — от воды до кукурузных хлопьев", — рассказывает женщина.

Она возмущена тем, что в городе никто не противостоит мародерам, и нет никакой организованной помощи. За день до ее звонка в городе обстреляли представительство Красного Креста.

По словам Оксаны, в городе жуткая гуманитарная катастрофа, люди боятся покидать убежища из-за постоянных обстрелов. Связи практически нет, и выбраться из города невозможно.

"Нам очень нужна помощь. Мы в ловушке. Мы четыре раза пытались уехать из города, и каждый раз все отменялось. Я молю о помощи", — говорит Оксана.

Жители Мариуполя сравнивают свою ситуацию с блокадой Ленинграда в годы Второй мировой войны, продолжавшейся более двух лет.

Такое же сравнение сделал и госсекретарь США Энтони Блинкен после обстрела мариупольского роддома.

Every Russian has learned about the Siege of Leningrad during World War II. Sadly, history has repeated itself—but now it’s the Russian government cruelly starving Ukrainian cities. pic.twitter.com/wjG3IgwAzH