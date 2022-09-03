Как агрессия России повлияла на школьную программу в Украине

Перед стартом очередного учебного года министерство образования и науки Украины (МОН) внесло целый ряд изменений в школьные программы. Изменения претерпели программы по истории, географии, защите здоровья, предмету "Защита Украины" и зарубежной литературе. Они внесены как "ответы на вызовы, возникшие в связи с полномасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины". Однако участники рабочих групп, готовивших изменения к программам по литературе, подвергли итоговый документ сокрушительной критике.

Школьная программа во время войны



В программе по истории министерство предлагает взгляд на СССР как на государство имперского типа, а начавшийся в 2014 году российско-украинский конфликт рекомендует преподавать с акцентом на "геноцидных действиях политического руководства и российских войск против украинцев". В школьный лексикон введены понятия "русский мир", "рашизм", "политика русификации". Программа предмета "Защита Украины" дополнена информацией о современной российско-украинской войне и ее героях.

В программу "Основ здоровья" добавлены сведения о рисках военного времени, сигналах оповещения населения, действиях во время воздушной тревоги и обстрелов, а также об обращении со взрывоопасными и незнакомыми предметами. В программе по географии пересмотрено изучение стран в контексте современной российско-украинской войны. Но самое большое внимание общественности привлекли изменения в преподавании зарубежной литературы. Из этой программы изъяты произведения русских и белорусских авторов, которых заменили на целый ряд европейских литераторов.

Исключения сделаны для произведений писателей, которые писали на русском языке, но жизнь и творчество которых тесно связаны с Украиной. Среди них в ответе на запрос DW МОН назвало Николая Гоголя, Владимира Короленко, а также роман Михаила Булгакова "Собачье сердце". Их разрешено изучать "по выбору учителя и учеников". В списке произведений для дополнительного чтения остаются по выбору учителя книга Ильфа и Петрова "12 стульев" и произведения крымскотатарского писателя Таира Халилова.

"Литература страны-агрессора"



Однако члены экспертной комиссии и рабочей группы по реформе изучения зарубежной литературы выступили с заявлением о том, что, учитывая полномасштабную агрессию РФ против Украины, "литературы страны-агрессора в школьных программах, а, значит, и в учебниках быть не должно". Внесение упомянутых русскоязычных произведений, по мнению авторов открытого письма министру образования, противоречит единодушному решению, "принятому рабочей группой и экспертной комиссией о полном изъятии текстов российских авторов из учебных программ по зарубежной литературе для 5-9 и 10-11 классов".

Подписанты открытого письма заявили, что присутствие в школьной программе российских литераторов "не только перечеркивает работу и позицию упомянутых рабочей группы и экспертной комиссии, но и оскверняет память тысяч погибших украинских патриотов" и жертв российской агрессии. Один из авторов открытого письма, писатель, а ныне старший сержант Вооруженных сил Украины Сергей Пантюк в интервью DW аргументировал свою непримиримую позицию тем, что "для украинца вообще не должно существовать ничего, что связано с Россией". "Учащимся навязывается мнение, что это все культура, хотя я это вижу как часть русской инвазии. И вообще, русская литература — вторична. Об этом писал еще украинский классик Нечуй-Левицкий в 1903-1906 годах", — отметил Пантюк.

Он считает, что на самом деле речь не идет о каких-либо конкретных произведениях. То же "Собачье сердце" Булгакова, по мнению литератора, может быть доступным в книжных магазинах и библиотеках тому, кому это интересно. Но сама фигура Булгакова как "ярого имперца и антиукраинца не должна быть представлена ​​в образовательном пространстве". Творчество Владимира Короленко Пантюк также назвал "слабым и неинтересным".

Гоголь — да, остальные — нет



Сергей Пантюк согласен только с тем, чтобы оставить в школьной программе изучение произведений Николая Гоголя. Это мнение разделяет и известный современный украинский писатель Андрей Кокотюха. Он допускает изучение Гоголя "в сегменте именно украинской литературы", но только после перевода его произведений на украинский язык. "Остальных авторов, утвержденных МОНом, теоретически можно было бы оставить, но только при условии детального объяснения контекста и нюансов. А этого в школах никто не будет делать, потому что и до сих пор не слишком заморачивались. А вот в западной литературе для современных старшеклассников действительно есть более ценные образцы, контекст которых объяснять не надо", — считает украинский литератор.

"В чем такая художественная ценность "Собачьего сердца" Булгакова? Тот же вопрос к "12 стульям" Ильфа и Петрова. Это для старшеклассников? Это такое знакомство с эпохой?" — такие риторические вопросы задала в интервью DW филолог Людмила Чичканева, пережившая ужасы российской оккупации в Гостомеле. По ее мнению, весь сегодняшний эмоциональный негатив — вплоть до желания абсолютного отрицания и изъятия из украинской жизни всей русской культуры — "вполне оправдан".

В то же время Чичканева допускает присутствие в украинских программах по внеклассному чтению отдельных произведений тех российских литераторов, "которых было бы несправедливо обвинять в сегодняшних злодеяниях инфицированных великороссийским шовинизмом палачей и убийц". Среди них она назвала некоторые произведения Кондратия Рылеева, Антона Чехова, Александра Грина, Варлама Шаламова, Анны Ахматовой, Бориса Пастернака и Осипа Мандельштама.