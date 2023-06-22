Каховское водохранилище пересыхает. О чем говорят спутниковые снимки

Журналисты Би-би-си проанализировали спутниковые снимки, на которых видно, что водохранилище настолько обмелело, что вода из него не попадает в четыре сети оросительных каналов.

По данным ООН, от перебоев в снабжении питьевой водой могут пострадать более 700 тысяч человек, в основном на оккупированных Россией территориях.

По мнению экспертов, от нехватки воды сильно пострадает производство продовольствия в регионе.

Разрушение Каховской плотины утром 6 июня вызвало широкомасштабное наводнение, от которого пострадали населенные пункты и сельскохозяйственные угодья по всему региону.

Судя по спутниковым снимкам, уровень воды как в самом водохранилище, так и в каналах, которые оно питает, продолжает падать.

Каналы – это источники питьевой воды для большей части юго-востока и юга Украины. Они также служат для орошения значительных сельскохозяйственных угодий. Плотина также защищала от наводнений территории, расположенные ниже по течению Днепра.