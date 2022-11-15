Каховская ГЭС перестала вырабатывать электроэнергию

"Электроэнергия, которую вырабатывала Каховская ГЭС, служила как балансировка в системе общего энергообеспечения, поэтому она не играет существенной роли в энергообеспечении. На сегодня турбины не выдают электроэнергию и необходимости в этом нет", – сказал Сальдо.
Также во вторник стало известно, что российская администрация Новой Каховки в Херсонской области покинула город. Утверждается, что такое решение было принято из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины.
Ранее телеканал CNN сообщил, что после заявления Минобороны России об отступлении войск из Херсона были разрушены как минимум семь мостов, четыре из которых пересекают Днепр. Кроме того, спутниковые снимки компании Maxar показали повреждения дамбы Каховской ГЭС – на снимке видно, как из трех шлюзовых ворот вытекает вода.
О выводе российских войск из оккупированного Херсона на левый берег Днепра было объявлено 9 ноября. 11 ноября ведомство отчиталось об окончании отвода войск. В этот же день в Херсон вошли украинские военные. 14 ноября город посетил президент Украины Владимир Зеленский.
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