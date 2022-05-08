В середине апреля российские войска начали новое наступление вдоль большей части восточного фланга Украины, при этом некоторые из наиболее интенсивных атак и обстрелов произошли в последнее время в районе Попасной, сообщает агентство. Еще Рейтер напоминает, что Кадыров часто называл себя "пехотинцем" президента России Владимира Путина.

"Полностью зачищены главные улицы и центральные районы города", - утверждает глава Чечни.

Немедленного ответа от Украины не последовало, но поздно вечером в субботу советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что ожесточенные бои за город продолжаются.

"Российские пропагандисты радостно сообщили, что уже взяли, но это не совсем так. Это их 117-е заявление о "взятии Попасной" только на этой неделе", - цитирует его Рейтер.

Глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай в субботу сообщал, что украинские силы по-прежнему контролируют этот район: "Ситуация очень сложная, но под контролем".