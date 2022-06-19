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Глава Чечни Рамзан Кадыров записал видеообращение, в котором раскритиковал страны ОДКБ за отсутствие публичной поддержки российского вторжения в Украину, продолжающегося с 24 февраля, заявив, что "для России от этой организации пользы нет".
Ramzanas Kadyrovas
Ramzanas Kadyrovas
© Reuters / Scanpix

"ОДКБшники, вы почему молчите? Почему не говорите о своих соседях? - возмутился Кадыров. - Почему у вас нет позиции против бандеровцев, нациков и фашистов, которые убивали наших предков? Мы же вместе воевали против Бандеры. А теперь, как ни в чем не бывало, боясь санкций Америки и Европы, все молчите".

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В пятницу на сессии Петербургского экономического форума в присутствии Владимира Путина о ситуации высказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что Казахстан "не признает ДНР и ЛНР, потому что, если право на самоопределение народов будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств на Земле возникнет более 500 или 600 государств”.

Казахстан является членом ОДКБ, куда также помимо России входят Армения, Беларусь, Киргизия и Узбекистан. Незадолго до начала вторжения России в Украину, в январе, в казахстанских городах произошли массовые беспорядки и вследствие этого на несколько дней были введены войска под эгидой ОДКБ. Однако после того как ситуация стабилизировалась, российские военные покинули территорию Казахстана.

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bbcrussian.com
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