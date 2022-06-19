"ОДКБшники, вы почему молчите? Почему не говорите о своих соседях? - возмутился Кадыров. - Почему у вас нет позиции против бандеровцев, нациков и фашистов, которые убивали наших предков? Мы же вместе воевали против Бандеры. А теперь, как ни в чем не бывало, боясь санкций Америки и Европы, все молчите".
В пятницу на сессии Петербургского экономического форума в присутствии Владимира Путина о ситуации высказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он заявил, что Казахстан "не признает ДНР и ЛНР, потому что, если право на самоопределение народов будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств на Земле возникнет более 500 или 600 государств”.
Казахстан является членом ОДКБ, куда также помимо России входят Армения, Беларусь, Киргизия и Узбекистан. Незадолго до начала вторжения России в Украину, в январе, в казахстанских городах произошли массовые беспорядки и вследствие этого на несколько дней были введены войска под эгидой ОДКБ. Однако после того как ситуация стабилизировалась, российские военные покинули территорию Казахстана.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
План в связи с введением платы за использование речной и озерной воды вызвал возмущение: скоро за воздух заставят платить
По данным Министерства охраны окружающей среды,...
Из истории Клайпеды: город великих еврейских магнатов и религиозных деятелей, чью историю прервал Холокост
В этом году Клайпеда отметит 770 лет со дня своего...
Иван Преображенский: они действительно очень серьёзно боятся потери Калининграда Сценарии угроз Литве со стороны России
Угрозы для Литвы со стороны России - насколько они...
Новый порядок сводит жителей Вильнюса с ума: красиво, правильно или опасно?
Вильнюсский муниципалитет решил пересмотреть подход к...
Грибаускайте получила престижный приз мировой экономики
Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте получила в...