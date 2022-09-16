Кадыров призвал глав российских регионов отправить на войну по тысяче добровольцев

"Не нужно ждать объявления Кремлем военного положения, или наоборот, отсиживаться в ожидании окончания СВО (специальной военной операции, так российские власти и государственные СМИ называют войну — прим. "Медузы") на Украине. Глава каждого субъекта России сегодня должен доказать свою готовность помочь государству", — написал Кадыров в телеграме.
По мнению главы Чечни, "каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев". "В масштабах государства это внушительный военный контингент в 85 тысяч человек — почти армия!" — написал Кадыров, добавив, что это позволит в самый короткий срок решить задачи спецоперации.
14 сентября Кадыров уже призывал регионы самостоятельно провести мобилизацию, но тогда не уточнял, сколько он считает необходимым привлечь добровольцев. Глава Чечни также заявлял, что в России нужно ввести военное положение. О необходимости "мобилизации сил и ресурсов" также 13 сентября говорил и глава Коммунистической партии Геннадий Зюганов, заявивший, что "спецоперация переросла в полноценную войну". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и другие представители российских властей уверяют, что мобилизацию проводить не планируется.
В июле источники сообщали, что власти РФ поручили руководству регионов набрать как минимум по одному батальону добровольцев вместо того, чтобы объявить всеобщую мобилизацию. На начало августа, по данным "Коммерсанта", добровольческие батальоны были созданы более чем в 20 регионах (в том числе в Москве). В российских войсках численность батальона варьируется от 150 до 500 человек.
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