Кабульский университет станет более исламским. Преподаватели уходят, соцсети протестуют

В соцсетях он написал, что главной целью новых властей Афганистана в области образования является исламизация образовательной системы, и для этого нужны соответствующие кадры.

По некоторым сообщениям, около 70 преподавателей, включая профессоров и докторов наук, подали в отставку после назначения Гайрата. Пользователи соцсетей назвали его приход оскорблением истории ведущего вуза страны.

Сам Гайрат обладает степенью бакалавра гуманитарных наук, что является высшим образованием, но представляет низшую из существующих ученых степеней. Его предшественником на посту ректора был профессор, известный в Афганистане интеллектуал Мухаммад Осман Бабури.

По данным издания The Khaama Press News Agency, даже некоторые талибы выразили сомнения в достаточной квалификации Гайрата для управления вузом.

В ответ на это Гайрат напомнил, что работал в министерстве образования Афганистана еще при прежнем правительстве и имеет большой опыт в этой системе.

Do I hold a bachelor degree?

Yes, I have graduated from the journalism faculty of of KU, in the year 2008.

Do I have enough experience to run KU?

Yes, I have almost 15 years of experience of working in different parts of IEA, I was a key member of the cultural commission of IEA

— Mohammad Ashraf Ghairat محمد اشرف غیرت (@MAshrafGhairat) September 22, 2021



Также в соцсетях Гайрату припомнили его прошлогодний твит, в котором он призывает убивать журналистов-шпионов, говорящих неправду.

В данный момент оригинальный твит удален.

Пользователи "Твиттера" пишут, что каждое новое назначение правительства талибов показывает, насколько оно бездарно в вопросах управления страной. По мнению многих, Афганистан отброшен по меньшей мере на несколько веков назад и вряд ли сможет оттуда выбраться при полностью убитой системе образования.