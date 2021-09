Кабульский университет станет более исламским. Преподаватели уходят, соцсети протестуют

В соцсетях он написал, что главной целью новых властей Афганистана в области образования является исламизация образовательной системы, и для этого нужны соответствующие кадры.

По некоторым сообщениям, около 70 преподавателей, включая профессоров и докторов наук, подали в отставку после назначения Гайрата. Пользователи соцсетей назвали его приход оскорблением истории ведущего вуза страны.

Сам Гайрат обладает степенью бакалавра гуманитарных наук, что является высшим образованием, но представляет низшую из существующих ученых степеней. Его предшественником на посту ректора был профессор, известный в Афганистане интеллектуал Мухаммад Осман Бабури.

По данным издания The Khaama Press News Agency, даже некоторые талибы выразили сомнения в достаточной квалификации Гайрата для управления вузом.

В ответ на это Гайрат напомнил, что работал в министерстве образования Афганистана еще при прежнем правительстве и имеет большой опыт в этой системе.

Do I hold a bachelor degree?

Yes, I have graduated from the journalism faculty of of KU, in the year 2008.