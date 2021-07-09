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Силовики в Гаити задержали 17 подозреваемых в убийстве президента страны, еще восемь находятся в розыске. Трех предполагаемых преступников полиция убила при задержании, пишет DW.
К убийству президента Гаити причастны не менее 28 человек
© AP / Scanpix

Группа наемников, убивших президента Гаити Жовенеля Моиза, состояла по меньшей мере из 28 человек. Об этом заявил в четверг, 8 июля, глава полиции страны Леон Чарльз. По его словам, к настоящему моменту задержаны 15 граждан Колумбии и два гражданина США. При этом трое колумбийцев были убиты во время полицейской операции,а еще восемь человек находятся в бегах, сообщил Чарльз.

Вооруженное нападение на резиденцию Моиза было совершено в ночь на 7 июля, президент получил смертельные ранения, была ранена и его жена Мартин, которая сейчас находится в больнице во Флориде. Ее жизни ничто не угрожает, передает агентство AFP.

Гаити считается бедной и нестабильной страной, ситуация в которой на фоне убийства президента может ухудшиться. Власть под контроль пока взял совет министров Гаити во главе с премьером Клодом Жозефом. Очередные всеобщие выборы в Гаити запланированы на 26 сентября, Жозеф обещает, что они состоятся в срок.

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Deutsche Welle
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