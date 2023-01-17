По словам директора отдела языков страти в канадском Университете Куинс Анастасии Риль, многие малые языковые общины находятся на островах и побережьях, которые уязвимы для ураганов и повышения уровня моря. Другие живут на землях, где потепление угрожает традиционным методам ведения сельского хозяйства и рыболовства. Все эти факторы побуждают людей к миграции. Общины рассеиваются в места, где их язык не ценится.

В 2021 году из-за стихийных бедствий свои дома покинули 23,7 миллиона людей – по сравнению с 18,8 миллиона в 2018 году. Большая часть миграции приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион, где население островных государств стремительно сокращается.

Однако именно здесь процветают языки коренных народов. По данным новозеландских экспертов, один из пяти языков мира относится к Тихоокеанскому региону. В Вануату – островном государстве в южной части Тихого океана – сейчас говорят на 110 языках, страна имеет самую высокую плотность языков на планете. Также Вануату – одно из государств, наиболее подверженных риску повышения уровня моря.

На последнем климатическом саммите ООН развивающиеся страны возложили ответственность за участившиеся стихийные бедствия на богатые государства. Они отметили, что из-за их экономической деятельности увеличиваются мировые выбросы парниковых газов и усугубляется глобальное потепление, от последствий которого страдают и развивающиеся страны.

Участники саммита договорились создать фонд помощи бедным странам, страдающим от стихийных бедствий. Фонд должен помочь им справляться с последствиями участившихся ураганов и наводнений.