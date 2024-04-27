Йеменские хуситы вновь атаковали суда в Красном море

В то же время британское агентство по безопасности морских торговых операций Ambrey подтвердило, что в этом "инциденте были замечены три ракеты". Ближе всего к месту происшествия находился танкер под флагом Панамы, ранее принадлежавший Великобритании, добавило агентство. По его сведениям, это судно зарегистрировано на Сейшельских островах и направлялось из российского Приморска в индийский Вадинар.