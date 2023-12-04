Йеменские хуситы атаковали три коммерческих судна и американский эсминец в Красном море

Согласно пресс-службе ведомства, в районе 9:15 эсминец ВВС США зафиксировал ракетную атаку с подконтрольной йеменским хуситам территории. Ракета пролетела недалеко от грузового судна под флагом Багамских островов «Юнити Эксплорер».

Через несколько часов эсминец сбил беспилотник, также запущенный с территории Йемена, который летел в его сторону. В сообщении отмечается, что точно неизвестно, являлся ли военный корабль целью атаки.

Позднее американский корабль отреагировал на сигнал бедствия от судна «Юнити Эксплорер», которое получило незначительные повреждения при новой ракетной атаке. Пока корабль ВМС США оказывал помощь, удалось сбить еще один беспилотник.

После этого еще два судна — балкеры «Намбер 9» и «Софи II» — послали сигнал бедствия из-за попаданий ракет. Эсминец и им оказал поддержку. В процессе был сбит еще один беспилотник.