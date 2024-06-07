2024.06.07 16:34

Известный украинский писатель и музыкант Сергей Жадан вступил в ряды Национальной гвардии

 
Сергей Жадан
Сергей Жадан
ФОТО: Facebook

„Вступил в ряды 13 бригады НГУ „Хартия“. Прохожу военную подготовку. Служу украинскому народу“, — написал Жадан в соцсетях.

Он также опубликовал фото с учений.

Жадан еще в марте сообщал о желании вступить в ВСУ, но это не было подтверждено, и сообщения об этом он не комментировал.

Сергей Жадан родился 23 августа 1974 года в Луганской области в городе Старобельск.

С начала полномасштабного российского вторжения он собирал средства на нужды украинских военных, в том числе выступая с благотворительными концертами, в частности, и на нужды батальона „Хартия“.

Накануне Жадан написал, что отдал издателям рукопись новой книги, написанной за последние месяцы. Книга должна выйти в сентябре.

Жадан получил награду Министерства обороны Украины за помощь ВСУ, сообщает „РБК-Украина“.

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