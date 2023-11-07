Израильтяне обвиняют ООН в игнорировании тяжелого положения перемещенных граждан страны

Около 130 тысяч израильтян были эвакуированы, еще около 120 тысяч добровольно покинули северные и южные приграничные районы, где они подвергались атакам ХАМАС и «Хезболлы».

«Вы не предприняли никаких усилий, чтобы публично выразить протест против их бедственного положения, не потребовали проведения сессии Генеральной Ассамблеи ООН по этому конкретному вопросу, не потребовали пожертвований для помощи израильтянам на международном уровне и не предприняли никаких шагов для обеспечения безопасности израильских семей в этой зоне военных действий, – говорится в послании. – Из этого можно сделать только один вывод: вы игнорируете обстоятельства, опасность и травмы израильтян, потому что они евреи, а не мусульмане Газы, и поэтому не заслуживают ваших усилий и защиты».