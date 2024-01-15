Израильского футболиста арестовали в Турции за повязку "100 дней. 7/10"

Накануне 28-летний футболист отпраздновал гол в матче с "Трабзонспором", показав надпись на своей повязке. Его послание напоминает о ста днях с момента нападения на Израиль группировки ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС. Более 130 заложников ХАМАС до сих пор удерживает в плену, по данным израильской стороны. В ответ Израиль, пообещав уничтожить ХАМАС, наносит удары по сектору Газа, который находится под контролем группировки.