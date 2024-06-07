Израильский удар по убежищу ООН в центре Газы: предположительно, погибли 35 человек

„Оккупация использует ложь для общественного мнения с помощью фальшивых сфабрикованных историй, чтобы оправдать жестокое преступление, которое она совершила против десятков перемещенных лиц“, — заявил Тхавабта агентству Reuters.

Глава медиа-службы ХАМАС Исмаил Аль-Тхавабта отверг заявления Израиля о том, что в этой школе в центре Газы был спрятан командный пункт группировки.

Местные журналисты рассказали Би-би-си, что израильский военный самолет выпустил две ракеты по помещениям на верхнем этаже школы в лагере беженцев „Нусейрат“.

Глава БАПОР, между тем, подтвердил, что в результате удара были убиты 35 человек.

Власти Израиля утверждают, что в школе находились 20-30 боевиков ХАМАС, и многие из них были убиты. Однако сама группировка оценивает число погибших в 40 человек, по ее заявлениям, среди жертв 14 детей и девять женщин.

Ранее израильские военные заявили, что взяли „под оперативный контроль“ восточные районы лагеря беженцев „Бурейдж“ и город Дейр-эль-Балах в центральной части Газы. По сообщениям, в результате операции погибли десятки палестинцев.

Накануне ЦАХАЛ объявил о начале новой военной кампании в центре Газы. Израиль заявил, что во время переговоров о прекращении огня боевые действия прекращены не будут.

Израильские военные заявили, что перед ударом истребителей военные приняли меры, чтобы снизить риск для гражданского населения.

В заявлении Армии обороны Израиля говорится, что истребители нанесли „точный удар по лагерю ХАМАС, расположенному в школе БАПОР в районе „Нусейрат““, и были уничтожены „террористы ХАМАС“ и „Исламского джихада“, участвовавшие в нападении на юг Израиля 7 октября прошлого года.

В среду лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил, что группировка потребует окончательного прекращения войны в Газе и ухода Израиля в рамках плана по прекращению огня. Это плохая новость для президента США Джо Байдена, выдвинувшего на прошлой неделе план перемирия в Газе , который, в числе прочего, предусматривал прекращение огня.

Медики, находящиеся в больнице Аль-Акса в Дейр-эль-Бале — одном из немногих функционирующих медицинских учреждений в центре Газы, — назвали ситуацию „апокалиптической“, сообщили в MSF.

Местные жители рассказывают об интенсивных бомбардировках, а благотворительная организация „Врачи без границ“ (MSF) заявила, что со вторника в местную больницу было доставлено не менее 70 тел — в основном женщин и детей.

Заявление Хании, похоже, стало ответом ХАМАС на предложение Байдена. Вашингтон говорил, что ждет ответа от группировки и ожидает, что если ХАМАС примет это предложение, с ним согласится и Израиль.

„Движение и фракции сопротивления серьезно и позитивно отнесутся к любому соглашению, которое будет основано на всеобъемлющем прекращении агрессии, полном выводе войск и обмене пленными“, — сказал Хания.

На вопрос о том, являются ли высказывания Хании ответом группировки Байдену, высокопоставленный представитель ХАМАС послал журналистам Reuters эмодзи с поднятым вверх большим пальцем.