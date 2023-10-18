Израильский телеканал опубликовал видео, на котором, как утверждается, видно попадание ракеты боевиков в больницу в Газе

Сообщается. что запись была сделана камерой в городе Нетивот недалеко от границы с сектором Газа. Из ролика следует, что находящиеся в палестинском анклаве боевики производили пуск ракет неподалеку от больницы Аль-Ахли, в это время один из снарядов взорвался в районе госпиталя.

"Это доказательство заявлений Израиля о том, что на самом деле ракеты по больнице Аль-Ахли были запущены из сектора Газа, не из Израиля", — прокомментировала видео ведущая телеканала Йонит Леви. Соответствующие фрагменты своего эфира "12-й канал" продублировал на арабском и английском языках.