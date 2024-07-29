Израильский кабинет уполномочил Нетаньяху принять ответные меры против „Хезболлы“ после удара по стадиону на Голанах. Насколько вероятна крупная война?

Нападение усилило опасения, что относительно сдержанные до сих пор боевые действия могут перерасти в полномасштабную войну.

Накануне Нетаньяху прервал свой визит в США и вернулся в Израиль. После многочасового заседания канцелярия премьер-министра опубликовала краткое заявление, в котором говорилось лишь, что „члены кабинета уполномочили премьер-министра и министра обороны принять решение о способе и сроках ответных действий против террористической организации „Хезболла“.

В результате удара, нанесенного в субботу вечером, погибли 12 детей и подростков из общины друзов. „Хезболла“ отрицает причастность к удару.

В воскресенье в городе состоялись похороны жертв, на которые собрались тысячи людей. Этот удар стал самым смертоносным для друзской общины, которая веками живет на Голанских высотах.

Нападение на Мадждаль-Шамс вызвало возмущение во всем Израиле и в друзской общине.

В американской администрации также заявили, что „работают над дипломатическим решением вдоль „голубой линии“ [неофициальная граница между Израилем и Ливаном], которое раз и навсегда положит конец всем нападениям“.

Западные правительства осудили нападение, но призвали Израиль проявить сдержанность в ответных действиях. Белый дом заявил, что ведет непрерывные переговоры с израильскими и ливанскими коллегами „с момента этого ужасного нападения“.

Мадждаль-Шамс — одно из четырех поселений на Голанах, где живут около 25 тыс. друзов — замкнутой этнорелигиозной группы, исповедующей собственную религию, выделившуюся из ислама, как считается, еще в XI веке. Друзы говорят на арабском языке.

В 1981 году, когда Израиль аннексировал Голанские высоты (до 1967 года они находились под контролем Сирии; большая часть мирового сообщества не признала аннексию этой территории, США при президенте Дональде Трампе стали первой страной, признавшей израильский суверенитет над Голанами), друзам предложили израильское гражданство, но лишь небольшая часть из них его приняли. Большинство живущих на Голанах друзов считают себя гражданами Сирии.