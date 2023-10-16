Израильский хирург: врачи плачут в конце смены

Да, в таких условиях непросто оставаться хладнокровным. Я пытаюсь отогнать от себя эти мысли, но не всегда это выходит. Я переписываюсь с сыновьями, посылаю им сообщения на WhatsApp. Мы пользуемся особым кодом при переписке. Мне достаточно увидеть сигнал о том, что мое сообщение прочитали. Я не хочу отвлекать сыновей, мне достаточно знать, что они живы.

У моего старшего сына 10 месяцев назад родилась дочка. Его жена прислала видео, на котором наша внучка делает первые шаги. Я сказал сыну: смотри, я не видел твои первые шаги, потому что в тот день дежурил в больнице, - и вот теперь та же история повторяется с тобой.

– Это очень тяжело. Мы почти не обсуждаем призыв троих сыновей, говорить об этом слишком тяжело, особенно моей жене. Но мы ведем себя - как весь народ Израиля. Нет работника больницы в Израиле, которого бы не затронули тяжкие происшествия в стране. Мои знакомые все реже и реже ищут пропавших без вести или взятых в заложники. Эти события затрагивают всех, и моя жена также к этому причастна. Она врач-радиолог в больнице "Сорока", заведует отделением нейрорадиологии, занимающимся компьютерной томографией головы и позвоночника. Мы работаем круглосуточно в больнице и не имеем времени встретиться. Лично я с самого начала войны еще не побывал дома. Последний раз мы виделись, когда жена привезла мне пакет с одеждой из дома.