2024.07.23 10:41

Израильских спортсменов в Париже будут охранять круглосуточно

 
Радио Свобода
Олимпиада в Париже
Олимпиада в Париже
ФОТО: CHRISTIAN HARTMANN | Reuters / Scanpix

Французская полиция предоставит круглосуточную охрану спортсменам сборной Израиля на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

Министр сделал заявление после того, как в прошлую субботу депутат французского парламента Томас Портес назвал нежелательным участие израильтян в Олимпиаде. Выступая на митинге в поддержку Палестины, Портес призвал „использовать все рычаги“, чтобы не допустить израильских атлетов к соревнованиям и „показать, что в Париже им не рады“.

Выступление Портеса вызвало бурное осуждение многих общественных деятелей. Глава Совета еврейских организаций Франции Йонатан Арфи подчеркнул, что слова Портеса могут расцениваться радикалами как призыв к убийствам и „крепят мишень на спины израильских спортсменов“. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне на встрече с главами МИД ЕС в Брюсселе в понедельник заявил: „От лица Франции я говорю израильской сборной, что мы рады видеть её на Олимпиаде“.

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Радио Свобода
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