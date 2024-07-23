Израильских спортсменов в Париже будут охранять круглосуточно

Министр сделал заявление после того, как в прошлую субботу депутат французского парламента Томас Портес назвал нежелательным участие израильтян в Олимпиаде. Выступая на митинге в поддержку Палестины, Портес призвал „использовать все рычаги“, чтобы не допустить израильских атлетов к соревнованиям и „показать, что в Париже им не рады“.