Израильские заложники ХАМАС: худший кошмар для любого правительства

Градус ярости с обеих сторон столь высок, что ни Израиль, ни ХАМАС не настроены на компромисс.

Перед Израилем стоит дилемма: пойти на рискованную спасательную операцию или подождать, пока ХАМАС будет ослаблен авиаударами и может согласиться на какую-то сделку.

Но бомбардировки Сектора Газа тоже представляют большой риск для заложников. Хотя предполагается, что они содержатся в подземных туннелях и бункерах, это не дает полной защиты от авиаударов.

Также есть вероятность, что боевики убьют их в приступе ярости, либо когда поймут, что Израиль близок к их спасению.

«Без сомнения, это самая сложная ситуация с заложниками, с которой Израиль когда-либо сталкивался в своей истории», — говорит Михаэль Мильштейн, старший аналитик Института политики и стратегии израильского Университета Райхмана, прослуживший 20 лет в израильской военной разведке.

Однако, по мнению Мильштейна, ХАМАС, возможно, не станет цепляться за захваченных им женщин, детей и стариков.