Израильские заложники ХАМАС: худший кошмар для любого правительства

 
bbcrussian.com
Police officers evacuate a woman and a child from a site hit by a rocket fired from the Gaza Strip, in Ashkelon, southern Israel, Saturday, Oct. 7, 2023. The rockets were fired as Hamas announced a new operation against Israel. (AP Photo/Tsafrir Abayov) XOB115
Police officers evacuate a woman and a child from a site hit by a rocket fired from the Gaza Strip, in Ashkelon, southern Israel, Saturday, Oct. 7, 2023. The rockets were fired as Hamas announced a new operation against Israel. (AP Photo/Tsafrir Abayov) XOB115
ФОТО: AP / Scanpix
В Газе удерживаются по меньшей мере 150 израильских заложников, включая женщин, детей и стариков, и в случае полномасштабного вторжения ЦАХАЛ в сектор, все они могут быть убиты.

Градус ярости с обеих сторон столь высок, что ни Израиль, ни ХАМАС не настроены на компромисс.

Перед Израилем стоит дилемма: пойти на рискованную спасательную операцию или подождать, пока ХАМАС будет ослаблен авиаударами и может согласиться на какую-то сделку.

Но бомбардировки Сектора Газа тоже представляют большой риск для заложников. Хотя предполагается, что они содержатся в подземных туннелях и бункерах, это не дает полной защиты от авиаударов.

Также есть вероятность, что боевики убьют их в приступе ярости, либо когда поймут, что Израиль близок к их спасению.

«Без сомнения, это самая сложная ситуация с заложниками, с которой Израиль когда-либо сталкивался в своей истории», — говорит Михаэль Мильштейн, старший аналитик Института политики и стратегии израильского Университета Райхмана, прослуживший 20 лет в израильской военной разведке.

Однако, по мнению Мильштейна, ХАМАС, возможно, не станет цепляться за захваченных им женщин, детей и стариков.

Они портят имидж группировки в мире и могут требовать большего ухода, что не всегда легко в условиях постоянных бомбардировок и необходимости сохранять место содержания заложников в тайне от замаскированных информаторов Израиля.

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