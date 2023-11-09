Израильские военные уничтожили более 130 туннелей ХАМАС в секторе Газа

Израиль заявил, что с момента начала наземной операции в секторе Газа армия уничтожила более 130 туннелей ХАМАС. Судя по запасам воды и кислорода, обнаруженным в туннелях, отмечают военные, боевики были готовы к продолжительному нахождению под землей.

По словам генсекретаря ООН Антониу Гутерриша, число погибших в Газе гражданских лиц свидетельствует о том, что с израильской операцией "явно что-то не так". Гутерриш сообщил, что в ходе конфликта Израиля с ХАМАС погибли 92 сотрудника ООН.

По данным минздрава сектора Газа, управляемого ХАМАС, в результате израильской военной кампании погибло более 10 500 человек, многие из которых — дети.

Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что тысячи жителей сектора Газа откликнулись на призыв военных и направились в южные районы анклава.

Люди шли по шоссе Салах ад-Дин с севера на юг Газы, имея в руках только то, что могли унести. Некоторые держали в руках белые флаги.