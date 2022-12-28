Израильские ученые обнаружили 100 тысяч новых вирусов

С помощью анализа исследователи смогли реконструировать, как вирусы на протяжении всего эволюционного развития адаптировались под различные процессы акклиматизации, чтобы приспособиться к разным хозяевам. В результате ученые выявили вирусы, подозреваемые в заражении различных патогенных микроорганизмов, что позволит контролировать их.
Израильские ученые считают, что это открытие поможет в разработке антимикробных препаратов. Также результаты исследования можно использовать для создания средств защиты от грибов и паразитов, которые наносят вред сельскому хозяйству.
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