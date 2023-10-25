Израильские студенты, учащиеся в Рижском университете, получают угрозы

Это привело к глубоким разногласиям среди студентов РУС и сомнениям в том, что университет делает достаточно для разрешения этой ситуации. Студентка РУС Роми (имя изменено) говорит, что с началом войны в Израиле возросло разжигание ненависти против израильских студентов. Это наблюдала не только Роми, но и другие.

"Некоторые студенты не чувствуют себя в университете в безопасности, и университет, похоже, боится своих студентов-мусульман. Иностранные студенты также участвуют в антисемитских акциях, особенно студенты из Швеции. Есть примерно 150 студентов, которые делятся разжигающими ненависть текстами в социальных сетях и в университете и призывают других делать то же самое. Большинство израильских студентов вообще с ними не разговаривают. Но не всегда удается избежать контакта. На лекции по стоматологии однокурсница подошла к студентке еврейско-немецкого происхождения и при всех сказала: "К черту Израиль, пусть Палестина будет свободна". Следует подчеркнуть, что она еврейка, а не израильтянка", — говорит Роми.