Израильские поселенцы подожгли палестинскую деревню на Западном берегу Иордана, один человек погиб

Сообщается, что десятки израильских поселенцев — некоторые из них были в масках — бросали камни и бутылки с зажигательной смесью в дома и автомобили палестинских жителей деревни Джит, расположенной недалеко от города Наблус.

В соцсетях появились кадры, на которых, предположительно, запечатлены горящие дома и автомобили местных жителей, над деревней поднимаются клубы дыма.

Палестинское Министерство здравоохранения сообщило, что по меньшей мере один человек — 23-летний местный житель — был убит, еще один человек получил тяжелое ранение в грудь.