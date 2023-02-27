Израильские и палестинские власти заявили о готовности положить конец вспышке насилия в регионе

Это заявление было принято после прошедших в Иордании переговоров между двумя сторонами при участии Соединенных Штатов и Египта.

Речь шла о поддержке шагов по укреплению взаимного доверия и совместной работе во имя, как было сказано, справедливого и прочного мира.

Встреча на курорте Акаба была организована после недавнего обострения противостояния между израильтянами и палестинцами, грозившего разрастись в полномасштабный конфликт.

Подобные встречи и сами по себе являются событием довольно редким, а на этот раз, впервые за долгие годы, в ней приняли участие руководители израильских служб безопасности и службы безопасности Палестинской автономии. Кроме того, на встрече присутствовал главный советник президента США по Ближнему Востоку Бретт Макгерк.

Первый пункт коммюнике встречи гласил, что обе стороны подтверждают свою приверженность всем предыдущим договоренностям. В нем же говорится, что Израиль на протяжении четырех месяцев обязуется не обсуждать строительство новых поселений, тогда как палестинцы не будут предпринимать никаких действий против Израиля в ООН.

Однако министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, возглавляющий ультра-правую группировку в коалиционном правительстве Нетаньяху, заявил, что строительство и расширение поселений не будет приостановлено ни на один день. Он также добавил, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не станет ограничивать себя, как он сказал, "в борьбе с терроризмом".

Одновременно и палестинская военизированная группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, осудила Палестинскую администрацию (ПА) за участие в том, что они назвали бесполезными переговорами.

С начала этого года израильские силы безопасности и военные убили более 60 палестинцев, как боевиков, так и гражданских лиц, а с израильской стороны в результате нападений палестинских боевиков были убиты 13 человек, 12 из которых были гражданскими лицами.

В прошлом месяце в результате палестинского обстрела синагоги в поселении в Восточном Иерусалиме погибли шесть израильтян и один гражданин Украины. Это была самая смертоносная атака такого рода с 2008 года.

Особую обеспокоенность нынешний рост напряженности вызывает еще и потому, что в этом году священный для мусульман месяц Рамадан совпадает с одним из главных иудейских праздников — Песахом.

Во время Рамадана регулярно происходят столкновения между палестинцами и израильской полицией. Как правило, они случаются вокруг мечети Аль-Акса, распложенной в Старом городе Иерусалима.

Это святое место, вызывающее ожесточенные споры, является третьим святым местом в исламе, но также и самым святым местом для евреев — Храмовой горой.

Во время праздников приток верующих у обеим святыням резко возрастет.

Иордания, чья королевская семья является хранителем мусульманских и христианских святынь Иерусалима, потребовала гарантий того, что все правила, направленные на сохранение существующей договоренности, будут соблюдаться.

Стороны также договорились о проведении дальнейших переговоров на египетском курорте Шарм-эль-Шейх в следующем месяце.