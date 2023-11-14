Израильская полиция расследует ряд случаев сексуального насилия со стороны ХАМАС 7 октября

«У нас есть многочисленные свидетели по нескольким делам», - сказал Давид Кац, возглавляющий отдел уголовного розыска «Лахав 443», после того как показал журналистам запись показаний женщины, выжившей после нападения на рейв-фестиваль.

В результате ракетного обстрела и штурма боевиками ХАМАС фестиваля «Нова» невдалеке от границы с сектором Газа ранним утром 7 октября погибло не менее 260 человек. Другие были похищены и увезены в заложниках в Газу.

Выжившая участница фестиваля рассказала, как девушку на ее глазах боевики подвергли групповому изнасилованию, после чего изувечили, а затем застрелили, не переставая насиловать.

После брифинга комиссар полиции Израиля Яаков Шабтай заявил Би-би-си, что это не единичное свидетельство. По его словам, о характере некоторых актов насилия трудно говорить.

Мы не приводим ужасающих подробностей этих рассказов по этическим соображениям.