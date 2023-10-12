Израильская авиакомпания El Al впервые с 1982 года выполнит рейс в шаббат. Чтобы доставить в страну резервистов

Резервистов бесплатно перевезут из Нью-Йорка и Бангкока 14 октября на двух самолетах Boeing 787. Расходы на перелет возьмут на себя сама авиакомпания и крупные финансовые учреждения США. Какие учреждения, компания не уточнила.
Как пишет The Times of Israel, в El Al также подчеркнули, что получили галахическое одобрение на совершение полетов в шаббат, поскольку спасательные перелеты соответствуют принципу в иудейском праве, согласно которому сохранение жизни превосходит почти все другие религиозные требования.
Медуза
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