Израильская армия провела ночной рейд с использованием танков в секторе Газа

Армия обороны Израиля ночью провела целенаправленный рейд с использованием танков на севере сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ночью ЦАХАЛ провел целенаправленный рейд с использованием танков на севере сектора Газа в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий. По окончании рейда солдаты покинули этот район", - говорится в заявлении военных.