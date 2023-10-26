Израильская армия провела ночной рейд с использованием танков в секторе Газа

 
Euronews
Hamas ir Izraelio karas
Hamas ir Izraelio karas
ФОТО: AFP / Scanpix
Израильская армия сообщила о проведении целенаправленного рейда с использованием танков в палестинском анклаве.

Армия обороны Израиля ночью провела целенаправленный рейд с использованием танков на севере сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ночью ЦАХАЛ провел целенаправленный рейд с использованием танков на севере сектора Газа в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий. По окончании рейда солдаты покинули этот район", - говорится в заявлении военных.


Также ЦАХАЛ ночью нанес удары по боевикам ХАМАС, их инфраструктуре и позициям запуска противотанковых ракет на севере сектора Газа.

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