Израиль заявил об убийстве командиров ХАМАС и "Хезболлах"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник, 5 августа, заявила об убийстве командира батальона радикального исламистского движения ХАМАС Джабера Азиза в секторе Газа. Спустя несколько часов ЦАХАЛ сообщил, что в результате авиаудара на юге Ливана был также убит командир шиитского радикального движения „Хезболлах“ Али Джамаль Альдин Джавад.
По утверждению израильской армии, Джабер Азиз был убит днем ранее, 4 августа, в результате удара по зданиям школ „Хасан Саламе“ и „Насер“ в секторе Газа - там располагался командный пункт ХАМАС. Вместе с командиром были убиты „другие террористы“. Азиз с 2020 командовал батальоном ХАМАС „Аль-Фуркан“. Он планировал террористические атаки на Израиль в октябре 2023 года и сам участвовал в них, заявили в ЦАХАЛ.
В районе Эбба на юге Ливана был также убит Али Джамаль Альдин Джавад - командир спецподразделения „Радван“ в составе „Хезболлах“. ЦАХАЛ прикрепил к сообщению видео атаки. На нем видно, как израильская армия атакует машину, находящуюся в движении.
Удар Израиля по Бейруту
30 июня Израиль нанес удар по пригороду Бейрута, в результате которого пострадали более 70 человек. ЦАХАЛ заявил, что целью удара был командир „Хезболлах“, ответственный за убийство 12 детей и подростков при обстреле деревне Мадждаль Шамс.