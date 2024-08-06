Израиль заявил об убийстве командиров ХАМАС и "Хезболлах"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в понедельник, 5 августа, заявила об убийстве командира батальона радикального исламистского движения ХАМАС Джабера Азиза в секторе Газа . Спустя несколько часов ЦАХАЛ сообщил, что в результате авиаудара на юге Ливана был также убит командир шиитского радикального движения „Хезболлах “ Али Джамаль Альдин Джавад.

По утверждению израильской армии, Джабер Азиз был убит днем ранее, 4 августа, в результате удара по зданиям школ „Хасан Саламе“ и „Насер“ в секторе Газа - там располагался командный пункт ХАМАС. Вместе с командиром были убиты „другие террористы“. Азиз с 2020 командовал батальоном ХАМАС „Аль-Фуркан“. Он планировал террористические атаки на Израиль в октябре 2023 года и сам участвовал в них, заявили в ЦАХАЛ.