Израиль заявил об убийстве главы воздушных сил ХАМАС

По словам военных, Абу Ракабе отвечал за управление беспилотниками, парапланами, системами воздушного обнаружения и противовоздушной обороны террористической группировки.
ЦАХАЛ утверждает, что он сыграл определенную роль в планировании и осуществлении атаки ХАМАС 7 октября. Он руководил террористами, проникшими на юг Израиля на парапланах, а также атаками беспилотников на наблюдательные пункты ЦАХАЛ.
В свою очередь, представители ХАМАС заявили, что боевики в Газе готовы противостоять израильским атакам "в полную силу", сообщает Reuters.
Группировка ХАМАС заявила, что ее боевики вступили в столкновения с израильскими войсками в районах вблизи границы с Израилем после того, как израильские военные сообщили о "расширении" наземной операции в секторе Газа.
Кроме того, в секторе Газа отключены интернет и телефонная связь. По словам Красного полумесяца Палестины и телекоммуникационных компаний, это является результатом бомбардировок Израиля.