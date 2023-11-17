Израиль заявил о новой фазе наземной операции в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) полностью взяла под контроль западную часть города Газа и приступает к следующей фазе наземной операции в одноименном секторе. Об этом заявил в четверг, 16 ноября, министр обороны Израиля Йоав Галант, посетив штаб 36-й бронетанковой дивизии ЦАХАЛ. Он не раскрыл какие-либо подробности нового этапа операции.
При этом Галант отметил, что израильские военные сделали "важные находки" в больнице "Аш-Шифа" на западе города Газа. По данным ЦАХАЛ, на территории больницы обнаружены командный центр террористической группировки ХАМАС, а также склад оружия, боеприпасов и снаряжения боевиков. Армия обороны Израиля, кроме того, опубликовала видео, на котором, как утверждается, показан расположенный на территории "Аш-Шифы" вход в использовавшийся террористами тоннель.
В свою очередь в ХАМАС назвали постановочными опубликованные Израилем кадры с оружием, найденным в больнице. Подконтрольный террористической группировке Минздрав сектора Газа также отверг обвинения в том, что медучреждения в эксклаве используются как базы боевиков.