Израиль заявил о новой фазе наземной операции в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) полностью взяла под контроль западную часть города Газа и приступает к следующей фазе наземной операции в одноименном секторе. Об этом заявил в четверг, 16 ноября, министр обороны Израиля Йоав Галант, посетив штаб 36-й бронетанковой дивизии ЦАХАЛ. Он не раскрыл какие-либо подробности нового этапа операции.



При этом Галант отметил, что израильские военные сделали "важные находки" в больнице "Аш-Шифа" на западе города Газа. По данным ЦАХАЛ, на территории больницы обнаружены командный центр террористической группировки ХАМАС, а также склад оружия, боеприпасов и снаряжения боевиков. Армия обороны Израиля, кроме того, опубликовала видео, на котором, как утверждается, показан расположенный на территории "Аш-Шифы" вход в использовавшийся террористами тоннель.