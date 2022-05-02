Ведущий телеканала Mediaset задал вопрос, как обвинения в нацизме в адрес Украины вяжутся с тем, что президент Владимир Зеленский еврей.
В ответ Лавров заявил: "Он [Зеленский] выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей. Могу ошибиться, но у А.Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. Мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят" (цитата по расшифровке интервью на сайте российского МИД).
Слова Лаврова вызвали скандал в Израиле. Глава МИД Яир Лапид написал в "Твиттере": "Высказывания министра иностранных дел РФ Лаврова не только непростительны и возмутительны - они также являются ужасной исторической ошибкой. Евреи не убивали себя во время Холокоста. Обвинение самих евреев в антисемитизме - это самый низменный уровень расизма в отношении евреев".
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