Израиль вводит санкции против Палестинской автономии

Новое ультраправое правительство Израиля объявило о введении санкций против Палестинской национальной автономии. Данный шаг является реакцией на "решение Палестинской автономии вести политическую и правовую войну против государства Израиль", - заявил Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вечером в пятницу, 6 января, в связи с принятием на прошлой неделе по инициативе палестинцев резолюции Генеральной ассамблеи ООН с призывом к Международному суду расследовать израильскую оккупацию палестинских территорий.
Санкции, одобренные на первом заседании кабинета безопасности Израиля, в числе прочего, предусматривают отказ от перечисления Палестинской автономии 37 млн евро и использование этих средств для выплаты компенсаций семьям жертв палестинских нападений.
Палестинская администрация, комментируя решение о санкциях, подчеркнула, что эти меры "не заставят наш народ отказаться от продолжения борьбы за политические, дипломатические и правовые меры, призванные обеспечить защиту нашему народу и положить конец безнаказанности Израиля". Правящее в секторе Газа радикальное движение ХАМАС осудило "штрафные меры", принятые Израилем, и призвало палестинские власти не поддаваться нажиму израильского правительства.
Резолюция Генассамблеи ООН
31 декабря Генеральная ассамблея ООН по инициативе палестинцев приняла резолюцию с призывом к Международному суду дать правовую оценку "продолжающемуся нарушению права палестинского народа на самоопределение" и, в частности, мерам Израиля, направленным "на изменение демографического состава, характера и статуса Иерусалима".
Документ также призывает Израиль прекратить строительство еврейских поселений на оккупированных территориях. Принятая Генассамблеей ООН резолюция, однако, не имеет юридически обязывающей силы.
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