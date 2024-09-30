Израиль впервые за год нанес авиаудар по центру Бейрута

Ливанский источник, пожелавший остаться анонимным, рассказал агентству, что в результате этого удара погиб один человек - член связанной с „Хезболлах“ суннитской группировки „Аль-Джамаа Аль-Исламия“. Еще 16 человек пострадали, добавил собеседник агентства. Считается, что группировка „Аль-Джамаа Аль-Исламия“ сыграла значительную роль в текущем конфликте между Израилем и движением „Хезболлах“, указывает AP .

Судя по кадрам, которые распространяют мировые агентства, удар пришелся по многоэтажному жилому зданию. „На видеозаписях видны машины скорой помощи и толпа людей, собравшаяся у здания в районе, где проживают преимущественно сунниты и где проходит оживленная улица с магазинами“, - говорится в сообщении AP.

Агентство AFP также пишет, что целью удара, нанесенного Израилем по жилому дому в центральном районе Бейрута с использованием дрона, была квартира, которая принадлежала двум членам военизированной группировки „Аль-Джамаа Аль-Исламия“. В результате этой атаки, по данным агентства, погибли четыре человека. Ранее, весь день 29 сентября, над Бейрутом кружили беспилотники, следует из публикации.

Между тем газета The Times of Israel написала, что группировка „Аль-Джамаа Аль-Исламия“ опровергла информацию о том, что при ударе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по центру Бейрута погибли ее члены.

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