Израиль вновь открыл пропускной пункт "Керем-Шалом" в сектор Газа

Работники покинули этот район из-за израильских атак в его окрестностях.

КПП "Керем-Шалом" был закрыт на выходных после того, как в результате ракетного удара ХАМАС погибли четыре израильских солдата.

Во вторник израильская танковая бригада захватила расположенный неподалеку КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом, также вынудив его закрыть.

Эти два перехода являются главными пунктами доставки гуманитарной помощи – продовольствия, медикаментов и других грузов – в сектор Газа, где проживают 2,3 миллиона палестинцев.