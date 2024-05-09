2024.05.09 16:21

Израиль вновь открыл пропускной пункт "Керем-Шалом" в сектор Газа

 
"Голос Америки"
Rafa, Gazos Ruožas
Rafa, Gazos Ruožas
ФОТО: AFP / Scanpix

Израильские военные сообщили, что вновь открыли пропускной пункт "Керем-Шалом" в Газу, но ООН заявила, что гуманитарная помощь пока не поступила в палестинский анклав, поскольку ее некому было принять.

Работники покинули этот район из-за израильских атак в его окрестностях.

КПП "Керем-Шалом" был закрыт на выходных после того, как в результате ракетного удара ХАМАС погибли четыре израильских солдата.

Во вторник израильская танковая бригада захватила расположенный неподалеку КПП "Рафах" между сектором Газа и Египтом, также вынудив его закрыть.

Эти два перехода являются главными пунктами доставки гуманитарной помощи – продовольствия, медикаментов и других грузов – в сектор Газа, где проживают 2,3 миллиона палестинцев.

В первые недели войны более половины этого населения устремилось в южные районы сектора Газа, спасаясь от боев в северной части анклава.

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"Голос Америки"
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