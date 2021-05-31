Кроме России в список внесли Аргентину, Украину, Эфиопию, Бразилию, ЮАР, Индию, Мексику и Турцию. Выезд в эти страны запрещен.

Все пассажиры, которые прибывают из указанных государств, обязаны изолироваться, даже если они сделали прививку против коронавируса или переболели. Действовать ограничения будут до 13 июня, при необходимости их могут продлить, отметили в ведомстве.

Такие же правила касаются и тех, кто прибыл в Израиль с Сейшел и Мальдив, из Уругвая, Боливии, Непала, Парагвая, Чили, Колумбии, Коста-Рики, а также Туниса.

Согласно последним данным ВОЗ, в Израиле число заболевших коронавирусом достигло 839 416. За последние сутки в стране не было выявлено ни одного заболевшего COVID-19.

С ростом числа привитых граждан и снижением заболеваемости власти Израиля продолжают ослаблять санитарные ограничения. Например, в конце апреля людям разрешили перестать пользоваться защитными масками на открытом воздухе.