По данным AFP, взрывы были слышны недалеко от города Тир на юге Ливана, а также в секторе Газа. Источник в органах безопасности Ливана сообщил агентству dpa, что произошли по меньшей мере три взрыва после того, как израильские самолеты нанесли удар по сельскохозяйственному полю на окраине лагеря для палестинских беженцев в районе Тира.
Армия обороны Израиля "не позволит террористической организации ХАМАС действовать из Ливана и считает это государство ответственным за любой направленный огонь с его территории", говорится в заявлении.
Миротворческая миссия ООН призвала прекратить нападения
Миротворческая миссия ООН UNIFIL заявила, что Израиль и Ливан не хотят войны после авиаударов. "Обе стороны заявили, что не хотят войны", - подчеркнули в UNIFIL. В миротворческой миссии ООН указали, что находятся в контакте с обоими государствами, и призвали всех участников прекратить нападения. "Произошедшее накануне опасно и чревато серьезной эскалацией", - предостерегли в миссии.
Удары по Израилю
По данным Израиля, 6 апреля по северу страны из Ливана было выпущено 34 ракеты, 25 из которых были перехвачены. Обстрел был совершен во время Песаха - одного из главных иудейских праздников. Это стало крупнейшей эскалацией после войны между Израилем и Ливаном в 2006 году. Ракетные удары были нанесены всего через несколько дней после ожесточенных столкновений между радикальными палестинцами, забаррикадировавшимися в мечети "Аль-Акса", и израильскими силовиками, пытавшимися выдворить их оттуда. В ходе беспорядков были задержаны более 350 человек.
США и ООН осудили произошедшее
США и ООН осудили ракетные обстрелы. "Мы осуждаем запуск ракет по Израилю из Ливана и сектора Газа. Наша приверженность безопасности Израиля непоколебима, и мы признаем законное право Израиля на защиту от всех форм агрессии", - заявил журналистам заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.
Нетаньяху пригрозил серьезными последствиями
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил серьезными последствиями. "Мы разобьем наших врагов, и они заплатят за каждый акт агрессии", - заявил Нетаньяху на заседании правительства.
В то же время, по словам премьера, у Израиля "нет намерения менять статус-кво на Храмовой горе". "Мы призываем к тому, чтобы ситуация успокоилась, и мы предпримем решительные действия против экстремистов, применяющих там насилие", - указал Нетаньяху.
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