Израиль убил в Ливане главу логистики "Хезболлах"

Ликвидация руководства „Хезболлах“

В середине сентября в Ливане произошла серия взрывов пейджеров и раций, которые „Хезболлах“ использует для оперативной связи. Вечером 27 сентября израильская армия нанесла авиаудар по штабу „Хезболлах“ в южном пригороде Бейрута, убив лидера движения Хасана Насраллу , который руководил „Хезболлах“ более 30 лет.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.