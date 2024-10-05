Израиль убил двух главарей боевого крыла ХАМАС в Ливане

Израиль заявил об убийстве в Ливане двух командиров „Бригады Иззэддина аль-Кассама“ - боевого крыла палестинского террористического движения ХАМАС. ВВС Израиля уничтожили исполнительного главу сил ХАМАС в Ливане Мухаммеда Хусейна Али аль-Махмуда и высокопоставленного командира военного крыла ХАМАС в Ливане Саида Наифа Али, заявили в субботу, 5 октября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Служба общей безопасности Израиля (ШАБАК).

Согласно заявлению, аль-Махмуд руководил террористической деятельностью ХАМАС в Израиле и на Западном берегу реки Иордан. В свою очередь Саид Наиф Али осуществлял террористические атаки в отношении целей в Израиле, а также вербовал боевиков ХАМАС в Ливане, указывается в совместном заявлении.